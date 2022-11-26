Personas se desnudan para concienciar sobre el cáncer de piel

Este viernes miles de personas se desnudaron en la playa de Bondi, en Sydney, Australia, como parte de una campaña de arte para promover la concientización sobre el cáncer de piel en el mundo.

La organización benéfica Skin Check Champions colaboró con el fotógrafo estadounidense Spencer Tunick para reunir a las personas y fotografiarlas desnudas con la intención de hacer entender sobre el peligro de esta enfermedad en el marco de la Semana Nacional de Acción contra el Cáncer de Piel en Australia.

El Consejo del Cáncer de Australia indicó que el país tiene una de las tasas más altas de cáncer de piel en el mundo. De acuerdo con datos de las autoridades, en 2020 murieron mil 401 australianos por melanoma de la piel.

El fundador de Skin Check Champions, Scott Maggs, dijo que para que el proyecto siguiera adelante, la franja de arena más famosa de Sydney tenía que ser designada playa nudista, aunque temporalmente, por primera vez en su historia.

|Reuters

Tunick dirigió a los 2500 asistentes a varias poses a lo largo de la playa con un megáfono antes de que decenas de participantes se sumergieran en el océano.

El último proyecto del fotógrafo en Sídney fue en 2010, cuando más de cinco mil personas se desvistieron frente a la Ópera de la ciudad.

¿Qué es el cáncer de piel y cuáles son sus síntomas?

El cáncer es una enfermedad en la cual las células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control. Cuando esto ocurre en la piel, se denomina cáncer de piel.

El principal signo de esta enfermedad es la aparición de lunares o manchas que comienzan a crecer. No todo el cáncer de piel se ve igual.

Cuando sale una mancha en la piel hay que tener cuidado si presenta las siguientes características:



La mancha tiene forma irregular con dos partes que se ven muy diferentes.

Los bordes son irregulares o dentados.

El color es disparejo.