Perú nombra a Carlos Jesús Rossi Covarrubias como nuevo cónsul en México

El ministerio de Relaciones Exteriores de Perú nombró a Carlos Jesús Rossi Covarrubias como cónsul general en México, a solo un día del término de funciones de su antecesora, Milagros Miranda, y a una semana del retiro del embajador peruano por instrucciones de la presidenta de ese país, Dina Boluarte.

La resolución suprema fue publicada este sábado 4 de marzo, en el boletín de normas legales de El Peruano, que formaliza el nombramiento de Carlos Jesús Rossi Covarrubias como cónsul general en México. El documento se encuentra firmado por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y la canciller, Ana Cecilia Gervasi.

Carlos Jesús Rossi Covarrubias asumirá funciones en una fecha posterior que será fijada por una resolución viceministerial, precisa la resolución suprema 040-2023-RE.

Cambio de cónsul en México es parte de “rotación regular”, dice Perú

La canciller de Perú, Ana Gervasi, aseguró que el cambio de cónsul general del país es parte de una “rotación regular”; “la protección de nuestra comunidad en México está asegurada como siempre y como debe ser”, dijo la funcionaria.

Ana Gervasi también habló sobre el caso de las relaciones con México, esto luego de ser cuestionada sobre el retiro del embajador peruano en el país a raíz de las expresiones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Es necesario precisar que, si bien se ha reducido la categoría de la representación política en México, las relaciones económicas, comerciales y consulares continúan desarrollándose con normalidad” Ana Gervasi

Fue el pasado 24 de febrero cuando Dina Boluarte anunció el retiro del embajador peruano como medida de respuesta a la “injerencia” de su homólogo, AMLO.

Lo anterior debido a los dichos del presidente de México acerca de resistirse a entregar a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico por apoyar a Pedro Castillo y el golpe de Estado que intentó dar en ese país.

En su conferencia matutina del viernes 17 de febrero, AMLO aseguró que no entregaría la jefatura de la Alianza del Pacífico a su homóloga de Perú, al expresar que de hacerlo estaría legitimando a un “gobierno espurio”.

La presidenta de Perú manifestó que AMLO habría violado el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos y rechazo categóricamente su discurso.

Respecto a las expresiones del presidente de México, la canciller Ana Gervasi añadió que en coordinación con Dina Boluarte, se tomaron firmes decisiones de rechazo de injerencias de otros gobiernos en asuntos internos.