Pilotos de Delta protestan en el aeropuerto de Seattle

Más de 100 pilotos de Delta Airlines fuera de servicio marcharon en silencio en pequeños grupos frente al Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma en SeaTac, Washington, el martes 19 de abril. Con pancartas protestaron contra las prácticas de programación y dotación de personal de las aerolíneas.

"Estamos aquí para llevar visiblemente nuestro mensaje a la gerencia de Delta, de que deben abordar nuestros horarios fatigosos y de mala calidad. Nos gustaría involucrarlos en soluciones de sentido común para mejorar la vida de nuestros miembros", dijo el Capitán Jason Ambrosi, presidente del Consejo Ejecutivo Principal de pilotos de Delta de la Asociación Internacional de Pilotos de Línea Aérea (ALPA).

La protesta se produce después de que la aerolínea informara a Reuters de un gran aumento en la demanda de viajes la semana pasada.

"El entorno de demanda que tenemos hoy está en un nivel histórico", dijo el presidente ejecutivo de Delta, Ed Bastian, a Reuters en una entrevista. "Las últimas cinco semanas han sido el período más fuerte de reservas que Delta haya visto en nuestra historia".

@Delta_Pilots picketed at @flySEA to demonstrate our frustration with @Delta about fatiguing schedules. Delta pilots demand the airline match the # of flights with current pilot staffing to ensure safe, reliable service for our customers. #DeltaPilots #ALPA #ScheduleWithSafety pic.twitter.com/e9p0w06ab5 — Delta Air Lines Pilots (@Delta_Pilots) April 19, 2022

Los automovilistas que pasaban tocaron sus bocinas en apoyo de los pilotos cuando entraban y salían del aeropuerto, ubicado a 14 millas del centro de la ciudad de Seattle.

"Lo que sucede es que Delta tiene todos los aviones que tenían antes de la pandemia, pero no tienen la misma cantidad de pilotos que tenían. Así que están volviendo a volar a un ritmo que supera la cantidad de pilotos que tenemos actualmente", dijo Ambrosi. "Se espera que nuestros pilotos obtengan cantidades récord de tiempo extra volando en sus días libres para volar en el horario actual. Y no hay búfer en el sistema, está bien en un día soleado cuando no hay clima, pero si hay problemas operativos, eso es un problema".

Delta Airlines respondió en una declaración escrita sobre las protestas de sus pilotos: "Este ejercicio informativo realizado por algunos de nuestros pilotos fuera de servicio no interrumpió nuestra operación para nuestros clientes. Evaluamos continuamente nuestros modelos de dotación de personal y planificamos con anticipación para que podamos recuperarnos rápidamente cuando surgen circunstancias imprevistas, y la capacidad de recuperación de la gente de Delta es incomparable en ese sentido. Los horarios de los pilotos se mantienen en línea con todos los requisitos establecidos por la FAA, así como con los descritos en nuestro contrato piloto. Toda nuestra gente, incluidos nuestros pilotos, está trabajando arduamente para restaurar nuestra aerolínea y cumplir con nuestros clientes a medida que salimos de la pandemia. Estamos agradecidos y orgullosos de sus esfuerzos", dice el comunicado.

Los pilotos de la protesta y otros 1,400 miembros del Sindicato ALPA de Delta han vuelto a la mesa de negociaciones con la gerencia de Delta después de una pausa de dos años debido a la pandemia.