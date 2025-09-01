Cinco años después, Pío López Obrador minimiza los videos donde aparece recibiendo fajos de efectivo

Después de varios años de mantenerse al margen del escrutinio público, Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció recientemente en una carta que circuló en redes sociales.

En él, festeja la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que declaró la “inexistencia de infracción electoral” en torno a los videos de agosto de 2020, donde se le observa recibiendo fajos de dinero de David León Romero, exfuncionario federal.

Pío López acusa “daño emocional” tras video en 2020

Con un tono que busca proyectar indignación, Pío López aseguró que el “daño emocional, biológico, social y moral” sufrido por la difusión de los videos “no se podrá reparar con disculpa pública alguna”.

Al mismo tiempo, anunció que continuará en la búsqueda de justicia, como si los años transcurridos y los cuestionamientos públicos no dejaran lugar a dudas.

¿Montaje mediático o realidad incómoda? Esto dijo Pío López Obrador

En su mensaje, fechado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el hermano del expresidente sostuvo que las autoridades han concluido “por segunda vez” que no existió infracción administrativa ni delito alguno.

Según Pío López, las pruebas periciales de la Fiscalía General de la República confirmaron que los videos habían sido manipulados, lo que, en sus palabras, convierte toda acusación previa en un “vil montaje mediático”.

Además, subrayó que la “descontextualización maliciosa” afectó su integridad y la de su familia. Enumeró los organismos consultados durante la investigación —desde la Unidad de Inteligencia Financiera hasta la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales— para sostener que ninguna autoridad acreditó responsabilidad en su contra.

“No soy corrupto”: la reapertura dramática de Pío López ante los videos

Con una insistencia casi teatral, Pío López reafirmó: “Seguiré actuando con determinación y firmeza porque estoy cierto de que nunca he cometido una falta administrativa ni mucho menos delito alguno. En pocas palabras, no soy corrupto”.

La declaración, acompañada de un discurso que enfatiza su supuesto sufrimiento, fue seguida por un anuncio de que continuará “atendiendo este asunto hasta que la verdad salga a la luz pública y se haga justicia”.

Pío López Obrador frente a los videos que no concuerdan con su versión

Así, cinco años después de la polémica inicial, Pío López Obrador reaparece para reclamar inocencia, mientras los videos que lo muestran recibiendo dinero parecen no compartir del todo su versión de los hechos.

Con un discurso cargado de autojustificación, el hermano del expresidente intenta limpiar su imagen ante un público que aún mantiene muchas preguntas sobre lo que realmente ocurrió en 2020

