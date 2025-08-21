INE da carpetazo al caso Pío López Obrador tras videos donde recibe dinero en efectivo

Tras cinco años de investigación, el caso que involucra a Pío López Obrador, hermano del expresidente, fue archivado. La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) ha determinado que no existen pruebas suficientes para demostrar que los fajos de billetes que recibió de David León Romero, quien fuera titular de Protección Civil, hayan beneficiado al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Otro caso más al reino de la impunidad



El @INEMexico no encontró evidencia de que los fajos de billetes que Pío López Obrador recibió de un alto funcionario beneficiaran a Morena.



Tras 5 años de investigación, la huella del dinero aún es incierta. Carla Humphrey denuncia falta… pic.twitter.com/YMvLUeOVjx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 21, 2025

La investigación del INE: Cinco años sin rastro del dinero

La investigación inició a raíz de la divulgación de videos donde se observa a David León entregando dinero a Pío López Obrador. Sin embargo, el INE no pudo rastrear el origen ni el destino de esos recursos. El dinero, al ser en efectivo, no dejó rastro bancario, ni registros contables, ni comprobación fiscal que permitiera transformar los indicios visuales en una prueba contundente.

La consejera del INE, Carla Humphrey, ha señalado que durante las indagatorias hubo dependencias que se negaron a colaborar y a entregar la información requerida por la autoridad electoral. Esta falta de cooperación, según Humphrey, dificultó la tarea de fiscalización y contribuyó a la imposibilidad de acreditar la conducta denunciada.

La consejera Dania Ravel denuncia que todas las puertas se cerraron en el caso de Pío López Obrador.



Afirma que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, liderada por un fundador de Morena, exculpó al hermano del expresidente al restar validez a los… pic.twitter.com/RzBleamiEy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 21, 2025

“A través de peritajes lo que hacen es desvirtuar la autenticidad de estos videos, desde la perspectiva de que pudieron haber sido alterados. Mencionando que presentan cortes, que hay partes del audio que son inentendibles, que no se puede garantizar que no hayan sido manipulados”, señaló la consejera Dania Ravel.

Asimismo, destacó que el Tribunal Superior de Justicia se negó a dar cualquier tipo de información.

Dinero que recibió Pío López Obrador habría financiado la campaña de AMLO en 2018

Los videos, difundidos en 2020 por el periodista Carlos Loret de Mola, muestran a Pío López Obrador recibiendo sobres y paquetes con dinero en efectivo de David León Romero. Las acusaciones señalaron que este dinero habría sido para apoyar la campaña presidencial del mismo López Obrador de 2018, aunque uno de los dos videos conocidos, supuestamente tuvo lugar en 2015 para fortalecer a Morena en la carrera presidencial.

