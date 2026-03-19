Si quieres evitar las multitudes de los sitios tradicionales, la capital alberga tesoros arqueológicos que ofrecen una conexión profunda con el pasado mexica y de otras civilizaciones tempranas. Para este equinoccio 2026 te dejamos los detalles de una pirámide en la CDMX que puedes visitar.

Aunque la ciencia no respalda la idea de que el ser humano reciba una carga energética extra durante el fenómeno astronómico, la tradición de acudir a recintos prehispánicos sigue vigente por su peso cultural.

Pirámide de Cuicuilco y el origen del calendario solar en Tlalpan

Al sur de la ciudad se encuentra un "fósil urbano" de enorme relevancia: Cuicuilco. Esta zona, cuyo nombre significa "lugar donde se hacen cantos y danzas", destaca por poseer una de las pocas estructuras circulares en Mesoamérica. Fue edificada cerca del año 800 a.C. y alcanza una altura de 24 metros.

Las investigaciones en el sitio sugieren que este fue el punto donde se establecieron los primeros conocimientos de un calendario basado en observar al Sol.

La historia de este recinto quedó sellada por el volcán Xitle entre los años 100 y 150 d.C. La lava que cubrió la zona obligó a la población a migrar, pero al mismo tiempo funcionó como un escudo protector que mantuvo los vestigios intactos hasta la actualidad.

Hoy es un centro de interés para investigadores y visitantes que buscan entender la armonía entre la naturaleza y las sociedades complejas del Valle de México.

El Cerro de la Estrella y la mística del Fuego Nuevo

Ubicado al sureste, en Iztapalapa, el antiguo Huixchtecatl o "lugar de espinos" se eleva a 225 metros. En la época prehispánica, este sitio era fundamental para la cosmogonía mexica, ya que allí se celebraba la ceremonia del Fuego Nuevo.

El lugar, también llamado Mixcoatépetl, era visto como una réplica del cerro mítico donde nacieron diversas deidades, caracterizado por sus múltiples cuevas y su silueta jorobada que simulaba una isla entre los antiguos lagos.

Mixcoac

Al suroeste, la zona de Mixcoac, dedicada a la "serpiente de nubes", muestra una arquitectura robusta de piedra volcánica y tezontle. Construida por los mexicas en el siglo XV, funcionaba como una estación comercial estratégica.

Mazatepetl: el santuario oculto en la montaña

En la Alcaldía Magdalena Contreras, a una altitud de 2,750 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el Cerro del Judío. En su cima se resguarda una pirámide con una escalinata labrada en forma de tortuga.

En su cima se resguarda una pirámide con una escalinata labrada en forma de tortuga. |Gobierno de la CDMX

Este sitio, ubicado dentro de una zona protegida, permite conocer la arquitectura en piedra de los primeros pobladores de la región y cuenta con su propio museo de sitio para quienes buscan una experiencia arqueológica diferente este 2026.

