“Plan Marshall” para Ucrania, debaten futura reconstrucción del país

En Suiza cientos de políticos, representantes de instituciones internacionales y empresarios participan en "Plan Marshall" para la reconstrucción de Ucrania.

Dirigentes políticos, representantes de instituciones internacionales y empresarios participan este lunes y el martes en la Conferencia de Lugano, Ciudad en Suiza, en un "Plan Marshall" para Ucrania que trazará la hoja de ruta de la futura reconstrucción de Ucrania, donde Rusia libra una intensa guerra desde hace más de cuatro meses.

Tarea verdaderamente colosal

La "tarea es verdaderamente colosal", aunque sólo sea en los territorios liberados, reconoció el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que intervendrá por videoconferencia en la conferencia.

"Tenemos que liberar 2,000 pueblos y ciudades en el este y el sur de Ucrania", añadió Zelensky, en un conflicto cuyo resultado sigue siendo incierto a pesar de la ayuda militar y financiera de sus aliados.

El objetivo es elaborar una especie de "Plan Marshall" de reconstrucción, en referencia al programa económico estadounidense que ayudó a levantar a Europa Occidental de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial.

El Banco Europeo de Inversiones va a proponer la creación de un nuevo fondo para Ucrania, que podría alcanzar los 100,000 millones de euros (unos 104,000 millones de dólares), según fuentes conocedoras del plan.

Volodímir Zelenski agradece a universidad de Japón

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció hoy a una universidad japonesa la acogida de doce estudiantes ucranianos y dijo que "si el país deja las armas, Ucrania dejará de existir".

"Ucrania tiene su tierra y soberanía y estamos luchando para la paz. Esto es una paradoja del siglo XXI, ya que si dejamos las armas, Ucrania desaparece y dejamos de existir", dijo el líder ucraniano que apuntó que el país "sigue un camino para mantener su existencia".

Zelenski también culpó a Rusia de haber empezado y seguido la guerra, además de "no querer acabarla".

El presidente ucraniano también se dirigió al Parlamento nipón y afirmó que la presión internacional sobre Rusia "ayudará a restaurar la paz" y pidió al Ejecutivo japonés que ponga esfuerzos en este sentido.

El Gobierno de Japón viene imponiendo una serie de sanciones a Rusia, incluida la cancelación de activos de 141 personas, entre ellas, el primer ministro del país, Mikhail Mishustin, la prohibición de las exportaciones a 71 empresas rusas, y dejar de exportar semiconductores y componentes para microchips.

Vladímir Putin ordena continuar ofensiva

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó hoy a sus militares y a las milicias del autoproclamada República Popular de Lugansk por la "liberación" de esa región oriental ucraniana, que Moscú reconoce como Estado independiente, y dijo que espera los mismos éxitos en los otros frentes.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este lunes a las fuerzas rusas continuar su ofensiva en el este de Ucrania, tras conquistar toda la región Lugansk.

Las fuerzas rusas "deben llevar a cabo sus misiones según los planes previamente aprobados", declaró Putin, durante una reunión con su ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, transmitida por televisión.

"Espero que todo vaya bien en su dirección como sucedió en Lugansk hasta ahora", agregó.

