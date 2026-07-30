¿Vacaciones en la playa? Conoce qué playas fueron declaradas no aptas para nadar

Si planeas viajar a la playa durante las vacaciones de verano 2026, conviene revisar primero la calidad del agua en tu destino. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que cinco playas del país fueron clasificadas como no aptas para nadar. Cononce la lista y el por qué no pueden echarse un chapuson en esas playas.

Estas son las playas no aptas para nadar en verano

El monitoreo identificó cinco playas que registraron concentraciones elevadas de bacterias, por lo que fueron clasificadas como no aptas para nadar:



Playa de Tijuana, en Tijuana, Baja California.

Playa del Cuale, en Puerto Vallarta/Bahía de Banderas, Jalisco

Playa Principal, en Puerto Escondido, Oaxaca.

Playa José Martí, en Veracruz, Veracruz.

Playa Tumbao, en Veracruz, Veracruz.

Tras los resultados, la Cofepris informó que trabaja de manera coordinada con los Comités de Playas Limpias y las autoridades municipales de cada uno de los estados afectados.

Cofepris confirma que el 98.3% de las playas son aptas para nadar

Como parte del programa Playas Limpias 2026, la Cofepris realizó un monitoreo de la calidad del agua del mar entre el 15 de junuo y el 1 de julio de 2026.

Los resultados determinaron que 284 playas, equivalentes al 98.3% del total evaluado, cumplen con las condicones microbiológicas necesarias para actividades recreativas de contacto primario.

Los análisis de laboratorio se realizaron con base en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establecen como límite sanitario un máximo de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua.

Enterococos se refiere a un grupo de bacterias que viven de forma natural en el intestino de los seres humanos y de otros animales. Por sí mismos no siempre representan un riesgo, pero su presencia en el agua se utiliza como un indicador de contaminación por materia fecal.

De acuerdo con la Cofepris, las playas que se mantienen por debajo de ese umbral ofrecen condiciones adecuadas para el uso recreativo durante la temporadad vacacional 2026.