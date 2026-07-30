Cae peligroso criminal que operaba para el Cártel de Sinaloa y los Beltran Léyva en Oaxaca; rol de “El Miky”

La Fiscalía de Oaxaca confirmó la detención de Juan “G”, conocido como “El Miky” o el “086”, el segundo al mando de un brazo armado del Cártel de Sinaloa y Beltrán Leyva; un grupo criminal que tiene su principal operación en la Costa y Valles Centrales.

“El Miky” administraba las rutas de conexión para el tráfico de droga, actividades como sicariato, ejecuciones, por lo que es considerado como el segundo al mando, después de “El Bogar”, líder de la célula criminal.

Así fue rastreado “El Miky”, presunto jefe de plaza en Oaxaca

De acuerdo con autoridades estatales, se empezó a tener rastreo de este peligroso criminal desde el año 2025. Etapa donde comenzar a tomar control del corredor que conecta accesos a la Costa y hacia el Istmo con Valles Centrales.

Su zona de operación abarcaba un vasto corredor logístico que pasaba por Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán, Zimatlán, y se extendía hasta Lachigoló y Mitla. Entre las actividades de las que se les acusa se encuentran la distribución de drogas y la administración de brazos armados.

Según la estructura de la organización, “El Miky” era uno de los hombres de mayor confianza de “El Bogar”, señalado como el principal líder de este brazo armado. El hoy detenido fungía como segundo al mando y tenía la responsabilidad de ejecutar el control de plazas.

Lo señalan como sicario: de esto se le acusa a “El Miky” del Cártel de Sinaloa

A través de una conferencia de prensa, el fiscal José Bernardo Rodríguez informó que el presunto criminal tenían una gran influencia dentro de la estructura criminal, operando de la siguiente manera:



Monopolio de distribución: Era el encargado absoluto de administrar que la droga pasara por estos corredores.

Sicariato: Dirigía los brazos armados y coordinaba los ataques contra otros grupos delictivos.

Ejecuciones: Las líneas de investigación apuntan a su probable autoría e involucramiento en homicidios de alto impacto contra líderes de organizaciones rivales.

Lo identifican por su tatuaje de "Mickey Mouse”

Ante el incremento de violencia en Oaxaca, autoridades realizaron un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

De acuerdo con las imágenes, el hombre logró ser identificado gracias a un tatuaje que tiene en su brazo derecho de la caricatura de Mickey Mouse. Además, se rastreó en la aplicación de Spotify un corrido en su honor.

El narcocorrido “El Miky II” hablaba de las rutas donde operaba el sujeto, por lo que unidades de inteligencia lograron dar con el corredor y así trazar las líneas de investigación para su captura.

