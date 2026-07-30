Volcadura de tráiler con peligrosos químicos provoca el cierre en la autopista México-Cuernavaca

La madrugada de este miércoles, un accidente en la autopista México-Cuernavaca provocó una emergencia que se extendió durante varias horas. Un tráiler que transportaba 17 contenedores de mil litros volcó a la altura del kilómetro 70, en Huitzilac, Morelos, derramando sustancias químicas sobre el pavimento.

El percance obligó al cierre total de la vía mientras equipos especializados trabajaban para contener el derrame. El conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital, mientras miles de automovilistas enfrentaron largas filas y tuvieron que desviarse por la carretera federal.

¿Qué pasó en la autopista México-Cuernavaca?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de la 1:07 de la madrugada, cuando el tractocamión descendía hacia Morelos.

Las primeras investigaciones apuntan a que el exceso de velocidad y el pavimento mojado habrían provocado que el operador perdiera el control. El impacto hizo que varios contenedores salieran proyectados y se rompieran, liberando ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio y jabón líquido.

La circulación permaneció cerrada durante gran parte de la mañana y fue reabierta de forma gradual una vez que concluyeron las labores de limpieza.

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Un tráiler que transportaba aproximadamente 10 mil litros de ácido volcó a la altura del kilómetro 69+900. Cuerpos de rescate y protección civil ya se encuentran en la zona realizando labores de contención y limpieza para evitar… pic.twitter.com/vBejOI2eGA — TV Azteca CDMX (@TVAztecaCDMX_) July 29, 2026

¿Por qué son peligrosos el ácido clorhídrico y el hipoclorito de sodio?

El riesgo no solo era el derrame, sino también la exposición a estas sustancias.



Ácido clorhídrico : es altamente corrosivo. Puede provocar quemaduras en la piel y los ojos, además de irritar severamente las vías respiratorias si se inhalan sus vapores.

: es altamente corrosivo. Puede provocar quemaduras en la piel y los ojos, además de irritar severamente las vías respiratorias si se inhalan sus vapores. Hipoclorito de sodio : es un agente oxidante que también irrita la piel, los ojos y el sistema respiratorio. Si entra en contacto con otros compuestos, especialmente ácidos, puede liberar gas cloro, un químico tóxico que dificulta la respiración y representa un riesgo para la salud.

: es un agente oxidante que también irrita la piel, los ojos y el sistema respiratorio. Si entra en contacto con otros compuestos, especialmente ácidos, puede liberar gas cloro, un químico tóxico que dificulta la respiración y representa un riesgo para la salud. Jabón líquido: aunque representa un riesgo mucho menor, al derramarse sobre el pavimento vuelve la superficie extremadamente resbaladiza, aumentando la posibilidad de nuevos accidentes.

Por estas razones, fue necesario desplegar personal especializado para controlar la fuga y evitar que las sustancias representaran un peligro para la población y el medio ambiente.

¿Cuánto duró el cierre de la autopista México-Cuernavaca?

El cierre se prolongó durante varias horas mientras bomberos y brigadas de emergencia retiraban los contenedores dañados y neutralizaban los productos derramados.

La carretera federal México-Cuernavaca se convirtió en la principal vía alterna, aunque también registró una fuerte carga vehicular. Algunos automovilistas reportaron tiempos de traslado de hasta dos horas y media.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la empresa transportista enfrentará alguna sanción ni han dado a conocer una evaluación sobre el posible impacto ambiental provocado por el derrame.