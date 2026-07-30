Investigan asesinato de Martina Amates González; el crimen de la encargada del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa sigue sin detenidos

Las investigaciones por el asesinato de Martina Amates González, encargada del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, continúan en Guerrero mientras las autoridades mantienen la coordinación entre corporaciones estatales para identificar y detener a quienes participaron en el crimen.

En el mismo ataque también fueron asesinados su hija, Ivanna Esperanza Gama Amates, y Eliseo Muñoz Reyes, quien las acompañaba cuando desaparecieron.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las tres víctimas fueron localizadas con huellas de violencia e impactos de arma de fuego, por lo que las diligencias buscan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y establecer el móvil del triple homicidio.

La desaparición comenzó después de salir del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa

La investigación reconstruye que todo inició la tarde del 20 de julio, cuando Martina Amates González abandonó las instalaciones del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa acompañada de su hija y de Eliseo Muñoz Reyes; después de ese momento, sus familiares dejaron de tener comunicación con ellos y acudieron ante la Fiscalía para reportar su desaparición.

Con el reporte de ausencia comenzaron las primeras acciones de búsqueda; sin embargo, el caso dio un giro durante las primeras horas del día siguiente, cuando habitantes de la comunidad conocida como Crucero de Grutas alertaron sobre la presencia de tres personas sin vida junto a la carretera federal Taxco–Ixtapan de la Sal, en el municipio de Pilcaya.

Los peritajes marcaron el rumbo de la investigación en Guerrero

Las primeras diligencias periciales establecieron que las víctimas presentaban signos de violencia; según la información difundida por las autoridades de seguridad, Martina Amates González y su hija recibieron impactos de bala en la cabeza, mientras que Eliseo Muñoz Reyes presentaba heridas por arma de fuego en el tórax; además, fue localizado con las manos atadas.

Estos hallazgos fortalecieron la línea de investigación por el delito de homicidio y dieron paso a nuevas actuaciones ministeriales para tratar de identificar a las personas involucradas en el ataque.

¿Quién era Martina Amates González?

Martina Amates González tenía 49 años y era la encargada del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, una de las áreas naturales protegidas y destinos turísticos más representativos de Guerrero.

Su labor estaba relacionada con la administración de este espacio bajo resguardo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.