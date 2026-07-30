Buscan al jugador Félix Castillo Castillo; desapareció cuando se dirigía a un partido de fútbol

La desaparición de Félix Castillo Castillo, un jugador de fútbol amateur de 35 años, mantiene en alerta a autoridades y colectivos de búsqueda en Reynosa, Tamaulipas . El hombre fue visto por última vez la mañana del 26 de julio, cuando salió con el uniforme de su equipo para dirigirse a un partido con un grupo de amigos.

A varios días de su desaparición, las labores para localizarlo continúan sin resultados positivos; la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas mantienen recorridos en distintos sectores del municipio para tratar de obtener pistas que permitan ubicarlo.

Félix Castillo Castillo salió rumbo a un partido y ya no regresó

De acuerdo con la información difundida por las autoridades y el colectivo de búsqueda, Félix Castillo Castillo fue visto por última vez entre las 09:00 y las 10:00 horas del 26 de julio , después de salir del Mezquite Campo Nexus, en Reynosa.

Al momento de su desaparición vestía el uniforme del equipo Amigos del Rolas, conformado por una playera blanca con detalles en color verde agua y el número 100 tanto en la parte delantera como en la espalda; además portaba short blanco, calcetas blancas con verde agua y huaraches tipo crocs en color gris con negro, prendas que aparecen en la fotografía difundida para apoyar su localización.

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Operativos de búsqueda se concentran en la salida hacia Río Bravo

Mientras familiares y amigos continúan compartiendo su ficha de búsqueda en redes sociales, el colectivo informó que las acciones de localización se desarrollan de manera coordinada con las autoridades estatales en diferentes puntos de Reynosa.

Uno de los sectores donde se han intensificado los recorridos es el área de maquiladoras con dirección hacia Río Bravo, ya que esa zona forma parte de las líneas de búsqueda que actualmente siguen las corporaciones participantes; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no existían indicios que permitieran establecer el paradero del jugador amateur.

Piden apoyo para localizar al jugador amateur desaparecido en Reynosa

La Fiscalía de Tamaulipas mantiene vigente el boletín de búsqueda de Félix Castillo Castillo, quien mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión robusta y tiene como señas particulares una cicatriz en el abdomen, pequeñas cicatrices en ambas rodillas y un lunar en forma de mancha en la espalda.