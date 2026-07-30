A prisión preventiva mujer que atropelló a su pareja tras una discusión en Mérida, Yucatán

La mujer señalada por presuntamente atropellar a su pareja sentimental en calles del centro de Mérida, Yucatán, fue vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía General del Estado informó que Keyla Lucero "N" permanecerá en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 6 de julio, cuando, presuntamente tras una discusión, la mujer embistió con un vehículo al hombre.

¿Qué pasó en el caso de la mujer que atropelló a su pareja en Mérida?

El caso cobró relevancia luego de que el momento fuera captado en video y difundido en redes sociales.

De acuerdo con la Fiscalía, durante la audiencia un juez encontró elementos suficientes para iniciar el proceso penal por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que la imputada enfrentará el juicio privada de la libertad como medida cautelar.

La investigación continuará para determinar su responsabilidad penal.

🟠 #HechosAMPenínsula | Vinculan a proceso a Keyla Lucero ‘N’ por presunto homicidio calificado en grado de tentativa, tras arrollar a su pareja luego de una discusión en el centro de Mérida. #AztecaCampeche #SiempreConectados pic.twitter.com/VIXQzoKICa — TV Azteca Campeche (@Azteca_Campeche) July 29, 2026

Violencia familiar en México: ¿qué dicen las cifras más recientes?

La violencia dentro del hogar sigue siendo uno de los delitos con mayor incidencia en el país. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registraron más de 290 mil carpetas de investigación por este delito en 2025. Mientras que de enero a mayo de este año, van 13 mil 895 víctimas de violencia familiar, un promedio de 92 personas afectadas al día.

Especialistas advierten que las agresiones dentro de la pareja pueden escalar hasta lesiones graves o incluso intentos de homicidio, por lo que insisten en denunciar oportunamente cualquier acto de violencia.

¿Qué sanción podría enfrentar por tentativa de homicidio en Yucatán?

Aunque Keyla Lucero "N" fue vinculada a proceso y aún no ha sido declarada culpable, el delito de homicidio calificado en grado de tentativa puede alcanzar una pena de entre 6 años y 8 meses, y hasta 26 años y 8 meses de prisión, de acuerdo con las reglas de sanción previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán para los delitos en grado de tentativa.

La pena definitiva dependerá de la valoración que haga el juez durante el juicio y de las circunstancias específicas del caso.