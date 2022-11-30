Imágenes del interior de planta de energía nuclear Zaporiyia, Ucrania

La agencia de noticias RIA Novosti de Rusia publicó el martes (29 de noviembre) un video que muestra los interiores de la planta de energía nuclear Zaporiyia en Energodar de Ucrania, incluida una sala de control y una sala de turbinas.

Nuevos contratos de trabajadores de la planta de energía nuclear

Informes en los medios rusos, citando a la administración de la ciudad de Energodar, dijeron que el personal de la planta nuclear estaba actualmente en proceso de obtener nuevos contratos laborales, pasaportes rusos y tarjetas bancarias para recibir sus salarios.

En el video de RIA Novosti, un hombre identificado como un funcionario de Rosenergoatom de Rusia dice que todo el personal de la planta de energía nuclear sabía cómo operar los reactores de manera segura.

Trabajadores garantizan seguridad nuclear y tecnológica de la planta de energía nuclear

"Podemos ver perfectamente bien que son tranquilos, seguros de sí mismos y tienen suficientes conocimientos y habilidades para garantizar la seguridad nuclear y tecnológica de la planta de energía nuclear de Zaporiyia", dijo Dmitry Shevchenko de Rosenergoatom.

Moscú dijo el miércoles (30 de noviembre) que había ascendido al ingeniero jefe de la planta nuclear Zaporiyia de Ucrania para que se convirtiera en su jefe, ocupando un puesto vacante desde octubre.

Zaporiyia la más grande de Europa

La planta de energía nuclear, la más grande de Europa, ha estado bajo el control de las fuerzas rusas desde marzo, días después de que Moscú lanzara lo que llama su "operación militar especial".

La planta no ha estado produciendo electricidad desde septiembre, pero su personal ucraniano aún la administra para mantenerla segura. Moscú dijo en octubre que estaba poniendo la planta bajo el control de las autoridades nucleares de Rusia, una medida que Kiev calificó de ilegal.

Desde entonces, la planta de seis reactores ha sido objeto de repetidos bombardeos, lo que ha provocado la condena de la OIEA, que ha pedido una zona de seguridad a su alrededor, una propuesta a la que Moscú se ha resistido hasta ahora.

Acusaciones de Rusia y Ucrania sobre bombardeos en la planta

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente por el bombardeo de la planta, ubicada en una orilla del río Dnipro controlada por Rusia frente al territorio controlado por Ucrania. Kiev también acusa a Moscú de ocultar equipo militar en la planta, lo que Rusia niega.

