¿Qué es la pobreza franciscana a la que se refiere AMLO?

Este jueves 2 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sorprendió en la mañanera con la frase pobreza franciscana, pero a qué se refiere el mandatario.

Si bien la frase pobreza franciscana se desprende de la religión, basada en la orden de Francisco de Asís que seguían el ejemplo de la pobreza como forma de vida.

#EnLaMañanera | Después de que la Primera Sala de la @SCJN declaró fundada una controversia constitucional que el #INE presentó a finales de 2021, para impugnar el recorte de 4 mil 913 millones de pesos a su presupuesto, el presidente @lopezobrador_ se refirió al tema pic.twitter.com/Eph8zQTWsT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2022

Sin embargo, AMLO usó esta frase para referirse a terminar con los privilegios sobre todo en cargos públicos y en específico del presupuesto que tienene el Instituto Nacional Electoral ( INE ).

“Si ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca porque hace falta darle más al pueblo y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior, que podría llamarse pobreza franciscana, para todos, todos. O sea, que se acaben por completo los lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, en referencia a los recursos destinados al INE tras el fallo de la Suprema Corte que invalidó el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, que recorta más de 4 mil 900 millones de pesos.

¿AMLO hará recorte para llegar a pobreza franciscana?

El Presidente explicó en la mañanera de hoy si aplicará un recorte al gasto público tras hablar de la pobreza franciscana.

“No. Analizándolo sí, todavía no está definido. No a lo básico, lo que tiene que ver con la justicia no tiene límite, es para darle más a la gente, si hacemos todavía una revisión sobre los gastos excesivos.

AMLO explicó la aplicación de la austeridad para hacer eficiente el presupuesto para darle “más al pueblo”.

“Hay que estar pendientes del presupuesto y de revisar partida por partida, no quedarse en las cifras generales y no ir abajo, al detalle. La eficiencia administrativa ayuda mucho.

“Y la austeridad no es un asunto sólo administrativo, es un asunto de principios. Es lo que les decía, ¿con qué cara, habiendo tanta pobreza, van a haber sueldos elevadísimos en el gobierno?”.