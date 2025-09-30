Asesinato en Polanco; ejecutan a hombre, habría sido ataque directo cerca de Masaryk

Un hombre fue ejecutado de varios impactos de arma de fuego en la zona de Polanco; de acuerdo con el informe policial se trata del trabajador de una estética localizada en la calle Moliere y casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, los probables responsables viajaban a bordo de un motocicleta.

La Fiscalía capitalina ya realiza las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en Polanco.

Los presuntos atacantes habrían logrado escapar, tras cometer el homicidio del posible trabajador de una peluquería, en las calles de Polanco.

¿Dónde está Polanco?

Polanco es una exclusiva y lujosa colonia de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, al poniente de la capital.

Es famosa por su alto nivel de vida, tiendas de lujo, restaurantes de alta cocina y su vibrante oferta cultural.

Se encuentra en el centro de la alcaldía Miguel Hidalgo, colinda con el Bosque de Chapultepec, uno de los parques urbanos más grandes del mundo y se divide en varias secciones. Algunas de sus calles más emblemáticas, como la Avenida Presidente Masaryk, son conocidas por albergar tiendas de diseñadores internacionales.

Información en desarrollo...