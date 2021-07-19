Video: Policía detiene al agresor de enfermero en el Metro de Madrid

La Policía Nacional identificó y detuvo al agresor de un enfermero que el pasado jueves le pidió usar cubrebocas en el Metro de Madrid, España, y la respuesta fue un golpe contundente que le ocasionó la pérdida de visión en un ojo.

Se trata de un joven de 19 años de origen colombiano a quien se le atribuye un delito de lesiones graves contra el enfermero y que, de acuerdo con la Policía, fue detenido "cuando se dirigía a su domicilio a recoger enseres personales para probablemente ocultarse en otro lugar. Se había cambiado el color de pelo para tratar de eludir la acción policial e incluso ocultaba los aros de las orejas para evitar ser reconocido".

De acuerdo con medios de información de ese país, horas antes de la detención del joven agresor del enfermero, un hombre, del que no se reveló la identidad, había acudido a los juzgados para declarar que conocía al presunto agresor y habría aportado algunos datos personales.

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Además, los investigadores tomaron la declaración a los dos acompañantes de este individuo en el momento del ataque en el Metro de Madrid, que al parecer se produjo con un puño americano, un arma formada por una estructura de acero que se ajusta directamente a los dedos del usuario.

En un video difundido en Twitter por la Policía Nacional se observa el momento en el que el presunto agresor es detenido en Villaverde, Madrid, y es trasladado a las instalaciones policiacas.

🚩Esta tarde ha sido detenido el presunto autor de la #agresión a un sanitario ocurrida en #MetroDeMadrid 📹⤵ pic.twitter.com/zqWUV3v7nk — Policía Nacional (@policia) July 19, 2021

¿Cuál es el estado de salud del enfermero agredido?

El enfermero que fue golpeado en la cara con lo que en un principio se dijo que era un objeto punzante, ha recibido su alta hospitalaria después de permanecer en observación en el Hospital 12 de Octubre.

El Consejo General de Enfermería de España ha confirmado que su compañero padece graves daños en el globo ocular por lo que ha perdido la visión.

En las imágenes del ataque se ve cómo el agresor, tras propinar el golpe, le grita a la víctima: "Gilipollas, ojalá te mueras"; estos hechos ocurrieron en la estación de Alto del Arenal de la Línea 1 del Metro de Madrid.

En un comunicado, referido por diversos medios, los enfermeros han puesto de manifiesto el esfuerzo realizado por el personal sanitario durante la pandemia y han pedido "respeto, dignidad y tolerancia cero" contra la violencia y quienes la perpetran contra el personal sanitario. "Es una lacra que llevamos años sufriendo" advierten.

Los enfermeros, que siguen trabajando en primera línea de la pandemia del coronavirus, están indignados con agresiones como estas, han condenado la "brutal" agresión, mostrado apoyo a su compañero y han pedido a las Fuerzas y Seguridad del Estado que se haga justicia.

La Policía ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar al agresor que clavó un punzón en el ojo a un sanitario en el metro de Madrid tras pedirle que se pusiera la mascarilla.pic.twitter.com/yz8wKT37JK — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 18, 2021

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