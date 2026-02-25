Golpazo al narco: Capturan al “Cucaracho”, cabecilla internacional del Tren de Aragua

En un golpe significativo contra el crimen organizado internacional, la Policía Nacional de Colombia capturó a Jorge Luis Páez Cordero, alias “Cucaracho”, presunto cabecilla de la Tren de Aragua.

Cabe decir que el detenido es requerido por las autoridades de Venezuela mediante circular roja de INTERPOL por múltiples delitos, incluidos tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

La detención fue posible gracias a una coordinación estratégica entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación de Colombia, la DEA y unidades especializadas que siguieron su rastro durante meses. La detención se realizó en una zona urbana de Santa Marta, donde el “Cucaracho” se ocultaba junto a su pareja, en una gran residencia.

¿Quién es “Cucaracho” y por qué era buscado?

Alias “Cucaracho” se perfila como uno de los principales operativos internacionales del Tren de Aragua, una estructura criminal originaria de Venezuela con presencia en múltiples países de Latinoamérica.

La banda está vinculada con rutas de narcotráfico que envían cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de extorsiones, secuestros y lavado de activos.

De hecho, sobre Páez Cordero pesaba una notificación roja de INTERPOL, un requerimiento internacional que facilita su detención y posible extradición para responder ante la justicia venezolana por los delitos señalados.

#ACTUALIDAD | La Policía capturó en Santa Marta a alias 'Cucaracho', señalado cabecilla internacional del Tren de Aragua y requerido por Venezuela mediante Circular Roja de INTERPOL.



Coordinaba el envío de cargamentos de droga en narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia… pic.twitter.com/nJc4j6ktcT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 24, 2026

¿Qué impacto tiene la captura del “Cucaracho” en la lucha contra el crimen?

La captura del “Cucaracho” representa un golpe directo a la logística y las finanzas del Tren de Aragua, debilitando una de las estructuras criminales más extendidas de la región caribeña.

Las autoridades también incautaron varios teléfonos móviles y dispositivos electrónicos durante el operativo, los cuales serán analizados para identificar redes de apoyo, rutas de financiación y otros posibles miembros de la banda.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, aseguró que esta operación demuestra que Colombia no será refugio para quienes delinquen más allá de sus fronteras, y que el país seguirá trabajando en conjunto con organismos internacionales para desmantelar redes criminales con alcance global.

Un mensaje para la cooperación internacional

Este caso pone de manifiesto la importancia de la cooperación policial y judicial entre países en la lucha contra organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua. La detención de “Cucaracho” no solo afecta las operaciones de narcotráfico, sino también el financiamiento de actividades ilícitas que amenazan la seguridad regional; ¿lograrán las fuerzas de seguridad desmantelar por completo esta red criminal ahora que han detenido a uno de sus líderes internacionales?