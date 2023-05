VIDEO: Captan a policía del Estado de México mientras sugiere “mordida” para no multar a turistas

En el más reciente caso de presunta corrupción que ha sido difundido a través delas redes sociales, se muestra a un policía municipal de Tepotzotlán en el Estado de México, mientras sugiere la llamada “mordida” para no remitir al corralón a una pareja de turistas debido a una infracción de tránsito.

El video que fue difundido y se hizo viral en redes sociales, muestra el momento exacto en que el presunto policía municipal de Tepotzotlán, les pide hasta 300 dólares, más de cinco mil pesos a un par de turistas extranjeros.

El supuesto oficial de tránsito le aseguró a los turistas que debido a que era la jornada del primero de mayo, no habría quién los pudiera atender en oficinas de Tepotzotlán en el Estado de México.

En el video se puede escuchar cómo al policía de tránsito, les indica que el pasado 1 de mayo, no había quién les pudiera atender y mucho menos recibir el pago, por lo que su vehículo debía ser llevado al corralón y quedarse allí por todo un día.

Policía municipal no hace válido el pase turístico en Tepotzotlán, Estado de México

El presunto policía muinicipal les dijo: “Ya viene la grúa pero no van a poder pagar ahorita, es lo que quiero que me entiendan”, entonces es cuando la mujer que viajaba a bordo del auto le pregunta que cómo le iban a hacer, a lo que el uniformado les señaló que lo que le dieran era en ayuda para que no se fueran al corralón.

Fue a través de Twitter y de TikTok, que se dio a conocer el video del fallído acto de corrupción en el municipio del Estado de México, en el que el presunto policía de tránsito intenta convencer a una pareja de turistas sobre que no les convenía que fueran remitidos al corralón por lo que les ofreció la popularmente conocida. “segunda oportunidad” o “brindar la atención”.

“Ah no, eso es para que yo les ayude. Y de aquí se van, no los llevo a ningún lado, pero eso es una decisión de ustedes”, señaló el presunto policía municipal de Tepotzotlán en el Estado de México. Los turistas le dijeron al uniformado que no tenían efectivo por lo que el oficial les comentó que su pago se podría efectuar mediante una transferencia bancaria.

En algún momento, el supuesto agente de tránsito que intentaba convencer a los para que le pagaran 300 dólares, se dio cuenta de que lo estaban grabando. Entonces procedió a decirle a la mujer que le entregara su celular para confirmar si lo esgtaban filmando pero la víctima se negó.