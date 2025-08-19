La Policía de El Paso, Texas, en Estados Unidos, dio a conocer el video que muestra la detención de Xavier Guadalupe Hernández, un joven hispano de 30 años, situación que lamentablemente terminó en su muerte.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de julio de 2025, cuando Hernández intentaba lanzarse desde un puente en una zona concurrida de la ciudad.

VIDEO: Así es como policía de El Paso se acercó con Xavier Guadalupe

El agente de policía trató de evitar que Xavier se lanzara, pero el joven, visiblemente alterado, solo preguntaba por el número de placa del oficial.

En un intento por someterlo, el uniformado le aplicó una descarga de un taser. Un segundo agente, que se encontraba fuera de servicio, acudió en su ayuda, junto con un automovilista que pasaba por el lugar, para auxiliar en la retención.

¿De qué murió Xavier Guadalupe Hernández en El Paso, Texas?

Tras la intervención, Hernández perdió el conocimiento. Los presentes intentaron reanimarlo en el sitio y posteriormente fue trasladado al hospital. Sin embargo, se reportó su fallecimiento poco después. De acuerdo con la autopsia, la causa de la muerte fue asfixia por compresión en el pecho.

La investigación, que continúa abierta, ha declarado estos hechos como un homicidio. Las autoridades han informado que los tres implicados en la detención están siendo investigados para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

El Departamento de Policía de El Paso reveló las imágenes del suceso captadas con las cámaras corporales de los agentes involucrados. Aseguró que existe una investigación por la Unidad de Crímenes contra las personas y de los Rangers de Texas, además que la División de Asuntos Internos también está a cargo de las pesquisas administrativas correspondientes.

¿Qué te puede pasar si te dan con un Taser?

Un taser es un arma de electrochoque, las cual al ser activada, disparan dos dardos que aplican una descarga eléctrica al impactar las personas, lo que la incapacita temporalmente.

Esta descarga puede ser de 50 mil voltios y de una duración limitada de alrededor de cinco segundos, que tiene le objetivo de confundir al sistema nervioso y causar parálisis muscular e incapacitar a una persona.

No obstante, la descarga puede ser prolongada si se mantiene activado el gatillo del arma, replica la organización no gubernamental Amnistía Internacional.

