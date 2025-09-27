Policías de la Ciudad de México (CDMX) fueron detenidos por estar presuntamente implicados con el secuestro de un hombre, a quien primero subieron a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y después a otros automóviles.

Este caso llegó a las autoridades, las cuales investigaron lo ocurrido. Una vez que se contaron con pistas de quiénes pudieron participar en este secuestro, ocho personas fueron detenidas, entre ellas tres policías de la SSC.

Detenidos son investigados serían de una célula delictiva

Fuerzas de seguridad federales y locales, al contar con la ubicación de donde podrían estar los presuntos implicados, ejecutaron acciones operativas para dar con ellos.

Los elementos cumplimentaron las órdenes de aprehensión correspondientes por el delito de privación de la libertad personal, en la modalidad de secuestro exprés agravado en contra de ocho integrantes de una célula delictiva.

Víctima de secuestro en CDMX fue subida a una patrulla

De acuerdo con la denuncia y resultado de las indagatorias, se supo que en el secuestro participaron tres policías de la SSC, que actuaban en coordinación con otros sujetos, integrantes de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y secuestro.

Los probables implicados subieron a la víctima a una patrulla para privarla de la libertad y posteriormente la pasaron a un automóvil color rojo en el que la mantuvieron retenida, para luego trasladarla a otro vehículo color blanco.

Rescate de víctima fue depositado a varias cuentas

Los probables responsables contactaron a un conocido de la víctima, quien realizó depósitos bancarios a diferentes cuentas y, luego de varias horas de negociación, el hombre secuestrado fue dejado en libertad.

Posteriormente, se identificó a los tripulantes de la patrulla, a los conductores de los vehículos particulares, así como a los titulares de las cuentas bancarias.

¿Dónde fueron detenidos los policías de CDMX y más cómplices de secuestro?

En la alcaldía Cuauhtémoc, fueron detenidos cuatro posibles responsables, entre ellos dos pertenecientes a la SSC, y les aseguraron diez teléfonos celulares y un vehículo.

En tanto, en la alcaldía Iztapalapa se ejecutó una orden de cateo y fue detenido un hombre identificado como titular de una de las cuentas bancarias a las que se realizó los depósitos.

Finalmente, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, tras otra orden de cateo donde se detuvo a un hombre identificado como policía de la SSC; y se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de una mujer y un hombre, quienes posiblemente recibieron los depósitos bancarios en sus cuentas personales.

Los ocho detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad que los requiere en un Centro penitenciario al oriente de la Ciudad de México.