Policías de Culiacán dicen que los enviaron sin apoyos a realizar examen de confianza en CDMX

Un grupo de 122 policías municipales de Culiacán, Sinaloa, viajaron a la Ciudad de México (CDMX) para realizar su examen de confianza ; sin embargo, acusaron que lo hicieron sin viáticos ni apoyo para hospedaje.

A través de redes sociales, uno de los uniformados señaló que viajaron en autobuses desde la capital sinaloense, pero no habían podido descansar porque no les proporcionaron recursos para hospedarse.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dijo que el presupuesto sería depositado para cubrir los gastos de los policías.

“Yo fui el que coordinó todos esos movimientos, me siento responsable por el hecho de que también hay un convenio que también me tocó firmarlo y asumo la responsabilidad en la parte que me toca”, declaró el secretario.

Por su parte, el ayuntamiento de Culiacán explicó en un comunicado que otorgó recursos a los policías para su viaje a la CDMX, donde les realizan un examen de control y confianza.

“Han viajado dos grupos de 257 efectivos a la Ciudad de México, de acuerdo a la logística firmada en convenio con la Defensa para la evaluación de policías municipales, quienes, por instrucción del presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, ya recibieron el pago de viáticos correspondiente”, indicó el ayuntamiento.

¿Por qué les aplicarán un examen de confianza a policías de Culiacán?

El pasado 18 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa anunció que alrededor de mil 050 policías municipales de Culiacán realizarían el examen para determinar si son aptos para ocupar sus cargos.

La fecha límite para que todos los uniformados que aceptaron realizar la prueba es el 4 de diciembre, según el gobernador Rubén Rocha Moya, quien puntualizó que a ninguno se le pidió la renuncia obligatoria si declinaban viajar a CDMX.

Aunque al anunciarse la aplicación de los exámenes se reportó que 99 policías renunciaron porque no querían hacer la prueba, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, aclaró que son elementos en proceso de jubilación y desde octubre ya no están activos en la corporación.

“No hay 99 policías que dijeron que no querían asistir, son policías que antes de octubre habían metido su solicitud de jubilación (...) Para efectos administrativos en el C3 seguían apareciendo como activos, pero ya no lo estaban como tal”, dijo.

Estas pruebas se dividen en cinco rubros y surgieron con el objetivo de determinar si un policía cuenta con las facultades para emplear la fuerza y usar armas.