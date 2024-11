Renuncian 99 policías tras reprobar examen de confianza en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa informó que al rededor de mil 50 policías municipales de Culiacán serán sometidos a un examen de control y confianza, además de que 99 agentes se negaron a realizar la prueba.

Esta prueba determina si son aptos o no para ocupar el cargo que actualmente tienen y si pueden utilizar armas, mientras que los elementos que se negaron a realizar el examen podrían ser destituidos de su cargo. Se asegura que ninguno de ellos fue obligado a renunciar.

Renuncian 99 policías en Sinaloa

Durante la conferencia semanal, el Gobernador de Sinaloa , Rubén Rocha Moya, informó sobre la renuncia de 99 elementos de seguridad que se negaron a realizar el examen de control y confianza.

Mencionó que a ningún policía se le está pidiendo la renuncia obligatoria, ya que en estos tiempos es donde más necesitan de ella. Además, de que necesitan tener a todos los policías evaluados para el 4 de diciembre.

Esta prueba de control y de confianza es realizada por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, donde los uniformados formarán parte de un protocolo de seguridad para evitar riegos durante su trayectoria y que puedan realizar la prueba con confianza.

Se desconoce la razón de los 99 retiros de los policías, sin embargo, el gobernador Rubén Moya, menciona que las razones pueden ser varias, desde que ya hayan encontrado un nuevo trabajo, el ya no querer formar parte de la policía o el temor a no salir bien en las pruebas.

El funcionario explicó su teoría, en donde el estado debe de ser proveedor de trabajo y de garantizar los derechos de los trabajadores, si el temor es morir tienen que dejar algo a su familia.

Más oportunidades para los que no pasen el examen

En pruebas pasadas, 12 de mil 200 policías resultaron con problemas con el uso de armas, es por eso que el gobernador le dice a la población que la policía que está al cuidado de la ciudadanía es apta para atenderlos.

Además, detalló que en dado caso de que los policías no pasen el examen de control y confianza y no sean aptos para utilizar armas, y que no cuenten con problemas toxicológicos, podrán desempeñarse en otras áreas sin la necesidad de utilizar armas.

“De los 99, por ejemplo, y si todavía se animan, yo les digo, vayan, digan que sí van, vayan, preserven su trabajo, si no pasan el examen de confianza les vamos a dar trabajo, porque hay muchos, ¿qué hay? Cuidar el parque, cuidar acá, ya me dijo el presidente municipal que sí hay mucho en el que se pueden desempeñar”, indicó el gobernador.