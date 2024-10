Policías viales portarán armas en León tras agresión con piedra a tránsito

Luego de que durante la madrugada del pasado lunes un oficial de tránsito fue agredido con una piedra por una ciudadana en León, Guanajuato , el secretario de Seguridad Pública del municipio, Jorge Guillén Rico, informó que tras esta grave situación, todos los policías viales portarán armas.

En conferencia de prensa, Guillen Rico explicó que en un lapso no mayor a 15 días, los uniformados viales únicamente saldrán a hacer su trabajo si están armados. La decisión se tomó, según explica el responsable de la seguridad de León, debido a que cada vez es más frecuente que agredan a los tránsitos.

“No es continuo, pero sí ha habido. En los últimos 15 días se han presentado dos eventos, pero tiene mucho que ver el tema de la disciplina y que comuniquen cualquier intervención para que reciban el apoyo.

“Se está dando ese proceso, máximo en unos 15 días ya no podrán ver elementos sin armas. No podemos armar elementos que no estén dentro de la licencia y ese proceso ya está", explicó el secretario de Seguridad Pública de León.

Oficial de tránsito fue golpeado por segunda ocasión por conductores agresivos en León

Un oficial de la policía vial de León fue agredido con piedras mientras intentaba detener a una mujer por faltas al reglamento de tránsito, el incidente ocurrió en la madrugada del 30 de octubre de 2024, en la calle Miguel Hidalgo, esquina con Alcaraz, en la colonia Fracciones de San Carlos.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de León, el oficial recibió golpes contusos en el rostro y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La agresión se produjo cuando el oficial intentó infraccionar a la mujer, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. Al ser detenida, reaccionó violentamente y lanzó una piedra al policía, lo que provocó que otros individuos también se unieran a la agresión.

Este ataque no es un hecho aislado, ya que hace 11 meses, el mismo oficial había sido golpeado por tres hombres tras levantar una infracción por estacionamiento indebido.