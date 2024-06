Por Amor a la Precisión | Avanza la ultraderecha en Europa… cuidadito, cuidadito

Un fantasma recorre Europa... y no, no es el fantasma del comunismo que Marx y Engels señalaron hace casi 200 años; nariz. Este espectro es feo-feo, como pegarle a Jesucristo: la ultraderecha.

Este gasparín ideológico es algo especialmente grave porque se ha concentrado en las llamadas “superpotencias” de Europa: Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido.

En Europa son cada vez más “de derecha”

Y no lo digo yo, que no doy paso sin huarache, lo dicen los especialistas de la Fondation pour l’innovation Politique (Fondapol) , un think tank francés mamalón dedicado al estudio del comportamiento político en Europa.

De acuerdo con las conclusiones de la investigación The conversion of Europeans to right-wing values , de mayo de 2021, hay una notable inclinación hacia la derecha en las 4 principales democracias europeas.

Esto se debe a tres fenómenos que confluyen entre los ciudadanos de estos 4 países de Europa (principalmente los chamacos):

1. Asimilación de valores “de derecha”, como el nacionalismo y la identidad regional;

2. La demanda de liberalismo económico, como alternativa a las crisis económicas; y,

3. El individualismo, como una opción que garantice el ejercicio pleno de derechos.

| Portada del estudio The conversion of Europeans to right-wing values

Los datos de la Fondapol se basaron en los resultados del Barómetro de Confianza Política del Centre de Recherches Politiques de (CEVIPOF) del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Otra escuela chingona para los estudiosos de la Ciencia Política.

¿"De derecha” o “de izquierda”?

Entre los principales resultados de este bonito estudio, destacan la autoadscripción o identificación con la derecha y la izquierda políticas:



Identificación global: 39% se identifican de derecha; 27% de izquierda; y, 20% de centro.

En Italia son más de derecha : 44% son de derecha y 31% de izquierda.

son más de : 44% son de derecha y 31% de izquierda. En Reino Unido son más de derecha : 40% son de derecha y 25% son de izquierda.

son más de : 40% son de derecha y 25% son de izquierda. En Francia son más de derecha : 38% son de derecha y 24% son de izquierda.

son más de : 38% son de derecha y 24% son de izquierda. En Alemania son más de derecha: 36% son de derecha y 26% son de izquierda.

Un poco más del pensamiento de los ciudadanos de Europa

Otra de las cosas interesantes del trabajo de estos muchachos fueron las posturas de los ciudadanos frente a temas como religión, migración y la intervención del Estado en la economía.

De lo anterior, surgieron las siguientes afirmaciones:

- 60% cree que “hay demasiados inmigrantes en nuestro país”.

- 56% siente que su país debería hacer más para cerrarse a la migración.

- 62% de los franceses cree que el Islam es una “amaneza para la nación”.

- 80% cree que “puede cambiar la sociedad a través de elecciones y acciones”.

- 74% de los europeos confían en las PyMEs.

- 55% cree que “los desempleados encontrarían trabajo si realmente quisieran”.

- 68% cree que “con esfuerzo, cualquiera puede triunfar”.

- 54% consideró que “para hacer frente a las dificultades económicas”, “el Estado debe confiar en las empresas y darles más libertad”.

El avance de la ultraderecha

Con todo esto se entienden los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo 9 de junio de 2024, en las que la ultraderecha alcanzaría 150 de los 720 escaños del Parlamento Europeo, de acuerdo con estimaciones de CNN .

En algunas naciones como Alemania, estos ultras trasnochados son ya la segunda fuerza política pero, en otros países como Francia… ¡Se convirtieron en la primera fuerza política!

Entonces, cuidadito cuidadito, no-vaya-a-ser que en unos años surja un líder de ultraderecha en una de las “superpotencias” de Europa. No estamos listos para una tercera guerra mundial… ¿O sí?

En fin… El PRI fue más de derecha.