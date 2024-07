Por amor a la precisión | El contenido de la reforma al Poder Judicial

Avanza la reforma al Poder Judicial de la Federación, una de las reformas a la Constitución más importantes de los últimos tiempos.

Hasta el momento se han llevado a cabo 3 foros de discusión entre los que saben (y no tanto) del funcionamiento del Poder Judicial en nuestro país.

Y se ha dicho de todo: desde que “El Derecho no es la Constitución” y “yo no me sé ningún artículo de memoria”, cortesía de la “abogada” Gabriela Díaz Salinas, hasta las aclaraciones del INE sobre el costo de las elecciones de jueces y magistrados.

Van tres días de un auténtico mamarracho de dichos y declaraciones pedorras donde poco (o nada) se ha hablado sobre el contenido de la iniciativa que está en la cancha de los legisladores desde hace 5 meses.

¿Ah no me creen? Pues, vámonos por partes, como dicen en la Buenos Aires:

La iniciativa de reforma al Poder Judicial

El 5 de febrero de 2024, en la conmemoración por el Día de la Constitución, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, envió un paquete de reformas para perfeccionar su Cuarta Transformación.

Fueron en total 20 iniciativas que enumero a continuación:



Transgénicos, agua, minería y fracking; Cuidados animales; Guardia Nacional; Sustancias tóxicas; Prisión preventiva; Comunidades indígenas; Bienestar; Austeridad republicana; Salarios; Atención médica; Reforma electoral; Pensiones; Vías férreas; Industrias estratégicas del Estado; Poder Judicial; Fondo Nacional de Vivienda; Apoyo a jóvenes que no estudian ni trabajan; Órganos autónomos; Reducción de recargos por adeudos del ISSSTE; y, Reorganización estructural y presupuestaria de la APF.

Un montón de cambios constitucionales y legales que sólo podrían llevarse a cabo con una victoria aplastante (y humillante) de Claudia Sheinbaum en las urnas… como terminó sucediendo el pasado 2 de junio.

El contenido de la iniciativa

Esta veintena de iniciativas puede hacer una reestructura del Estado mexicano como lo conocemos; es más, si se les da la gana, podrían hacer una nueva Constitución… pero esas son cosas de otra columna .

Lo que sí es de esta columna es que los legisladores sí o sí van por la Reforma al Poder Judicial que en términos generales está armada en cuatro rubros:



Elección de ministras y ministros;

Reforma al consejo de la judicatura federal;

Justicia pronta y expedita; y,

Régimen transitorio.

Son 141 cuartillas de Reforma al Poder Judicial que modifican 16 artículos de la Constitución (los artículos 17, 20, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 101, 116, 122).

Además de un régimen de 11 artículos transitorios que establece plazos para que todo quede en su lugar y bien hecho... Según.

Aguado con la Reforma

Dicho esto, el área de Investigación de Fuerza Informativa Azteca (FIA Investigación) hizo una recopilación con los 10 puntos relevantes de la iniciativa, que transcribo a continuación:



Elección de ministros, magistrados y jueces por voto de la ciudadanía, previa convocatoria emitida por el Senado.

Reducción de 11 a 9 los ministros de la SCJN.

Eliminación de las salas de la SCJN para que todo se resuelva en el Pleno.

Reducción a 12 años la duración en el cargo de los ministros (3 años menos).

Los poderes de la Unión propondrán a los ministros de la SCJN: 10 el Ejecutivo, 10 el Legislativo (5 por cada cámara) y 10 el Judicial.

Magistrados de circuito y jueces de distrito durarán 9 años en el cargo; y podrán ser reelectos.

Acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución que señale el nuevo INE.

Estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación de espacios en radio y televisión para promocionar candidatos y los partidos políticos no podrán realizar actos de proselitismo.

Desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y se crean dos organismos: la administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

No podrán ganar más que el presidente.

Sea como sea, la reforma judicial integra al Poder Judicial de la Federación al juego de la política (con sus formas y procedimientos).

Algo que, por el mismo diseño institucional del Estado mexicano, mantenía distante a la Política del Poder Judicial de la Federación. Ni más ni menos.

En fin, ¿ustedes creen que la reforma es la idónea o estamos en la antesala de un error de proporciones bíblicas? Déjame leerte en los comentarios.

En fin, el PRI reformó más.