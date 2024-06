Jardín de niños lleva 11 días sin luz ni ventilación en pleno calor de Nuevo León

En lo más crítico de la tercera ola de calor, alumnos de Guadalupe, en Nuevo León, pasaron 11 días sin luz ni ventilación. Todo comenzó por las fuertes lluvias y vientos que azotaron el área metropolitana.

Esas lluvias hicieron que el jardín de niños Rosa Navarro, ubicado en la colonia Tierra Propia, se quedara sin energía eléctrica. Después vino la onda de calor y no había suficiente voltaje para encender un ventilador.

“Pues nuestra molestia es que ya tenemos 11 días sin luz y nuestros niños no han podido asistir, porque los calores son insoportables. No se puede prender ningún abanico, ya se nos quemó un abanico. Y pues sí necesitamos que vengan apoyarlos de comisión, para que nos reparen el daño que tenemos. No se puede prender ni un abanico ni un foco, nada. No se puede trabajar”, dijo Adriana Cortés, madre de familia.

Padres ya reportaron problema a CFE y siguen sin atenderlos

De inmediato, los padres de familia cancelaron clases y reportaron el problema para solucionarlo lo antes posible, desgraciadamente la Comisión Federal de Electricidad nunca llegó.

“Ya reportamos. Nos dicen que 10 horas, que seis horas, que cuatro horas, y hasta ahorita esas horas no han llegado”, indicó la madre de familia.

Actualmente las clases siguen canceladas en este plantel ubicado en Guadalupe, para no afectar el estado de salud de los menores, pero los padres de familia se sienten inconformes de que sus hijos no estén recibiendo educación y molestos de que se pueda ver perdida la graduación.

“Pues la calor, la graduación la tenemos en puerta, pues ellos ya han estado un poco retrasados con todo eso, porque pues ni siquiera han podido asistir un solo día, porque es insoportable estar aquí. Está en riesgo la graduación también. Es horrible el calor”, dijo Adriana.