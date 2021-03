Por primera vez, colocan vallas en Palacio Nacional por el #8M

Trabajadores de la Ciudad de México colocaron por primera vez vallas metálicas en Palacio Nacional, previo a la manifestación del #8M, Día Internacional de la Mujer, para evitar pintas y actos vandálicos contra el inmueble.

Desde la noche del miércoles, cinco días antes de las manifestaciones, trabajadores capitalinos comenzaron a colocar las vallas en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, en el Hemiciclo a Juárez y en los hoteles y comercios que están sobre avenida Juárez, por donde pasará el contingente de mujeres el próximo lunes, para llegar a Palacio Nacional.

Las vallas se colocaron en las inmediaciones de Palacio Nacional, a lo largo de la avenida Plaza de la Constitución, así como en las calles Moneda y Corregidora. El personal del gobierno capitalino continúa laborando en la zona, lo que afecta la circulación en avenida 20 de Noviembre.

En la marcha del #8M del año pasado, 2020, el Palacio Nacional solo fue resguardado por policías Ateneas para impedir las pintas de feministas en el lugar. Mientras que un año antes, en 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tampoco se desplegó este tipo de seguridad en el inmueble.

¿A qué hora inicia la marcha del Día Internacional de la Mujer en CDMX?

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, distintos colectivos convocaron a una marcha que partirá a las 4 de la tarde del Monumento de la Revolución al Zócalo capitalino.





Se prevé que distintos bloques de manifestantes y colectivas feministas se den cita para marchar en conjunto hacia el primer cuadro de la ciudad.

Entre los colectivos que están congregando a la marcha se encuentran las Politécnicas al Grito de Guerra, Colectiva Vikingas CDMX, Colectiva Antipatriarcas México, Hijas de Lilith y el Bloque Negro Feminista CDMX, entre otras.

¿Cuál es el protocolo para la marcha del 8M por el Covid-19?

El Bloque Negro Feminista CDMX presentó en redes sociales un protocolo de seguridad para las participantes que abordó la crisis sanitaria por Codvi-19 y el riesgo de contagios.

“Si tienes síntomas de Covid-19, por favor no te arriesgues a ti ni a las compañeras y NO asistas. Igualmente hacemos hincapié en NO asistir si eres asmática, diabética, padeces una enfermedad crónica o en general eres grupo de riesgo”.