VIDEO: Suspenden a médico tras brutal ataque a enfermero en ISSSTE Zaragoza
El médico del ISSSTE que agredió a un compañero fue suspendido temporalmente tras difundirse imágenes donde presuntamente ataca a otro; el caso ya está bajo investigación interna.
Un video difundido en redes sociales desató indignación y presiones inmediatas para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) actuara con rapidez.
En las imágenes se observa a un médico —identificado como Honore Registre Jean— lanzando golpes y patadas contra un enfermero dentro del Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa.
Ante la gravedad del hecho, el instituto confirmó que el trabajador fue cesado temporalmente mientras avanza una investigación jurídica y administrativa para determinar su situación.
Video de la agresión desata señalamientos y testimonios de personal del hospital
El metraje, que circuló ampliamente en redes sociales, muestra a un hombre con uniforme médico atacando físicamente a un enfermero dentro de las instalaciones del hospital.
La víctima, quien grabó parte del altercado, afirmó que decidió documentar el incidente porque, según su dicho, el médico lo amenazaba de forma recurrente utilizando su puesto como supuesto mecanismo de presión.
😡‼️MÉDICO EXTRANJERO AGREDE A ENFERMER0S Y PACIENTES DEL ISSSTE‼️🏥📹🔥— Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) November 29, 2025
👉 El médico extranjero, identificado como Honore Registre Jean del #ISSSTE del Hospital Regional Ignacio Zaragoza, en #Iztapalapa, #CDMX, en plena agresión contra personal de enfermería y pacientes;… pic.twitter.com/IdQ9g1Bm5F
La difusión del video encendió más alertas cuando usuarios de redes sociales aseguraron que el médico presuntamente se presentaba en repetidas ocasiones en estado de ebriedad, con resaca o con aliento alcohólico, lo que aumentó la preocupación sobre su comportamiento dentro de un entorno que exige profesionalismo y trato adecuado hacia pacientes y compañeros de trabajo.
Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente, sí forman parte de los señalamientos que ahora se integran en el expediente de investigación del ISSSTE.
El #ISSSTEInforma que, tras tener conocimiento del caso, de manera inmediata se levantó el acta correspondiente y, conforme al protocolo vigente, se determinó la separación temporal del médico de su cargo mientras se lleva a cabo el proceso normativo y se emite la resolución…— ISSSTE (@ISSSTE_mx) November 29, 2025
ISSSTE anuncia separación temporal de médico mientras avanza el proceso interno
Ante el creciente número de denuncias, el ISSSTE informó que abrió un procedimiento interno bajo criterios jurídicos y administrativos, y como medida inmediata decidió separar temporalmente de su cargo al médico señalado, para garantizar un entorno seguro dentro del hospital y permitir que la indagatoria avance sin interferencias.
El organismo también exhortó a los trabajadores que hayan sido testigos o víctimas de conductas similares a presentar su testimonio dentro del proceso oficial.
Autoridades buscan esclarecer responsabilidades tras incidente en ISSSTE
Con el video como principal elemento de evidencia y con los testimonios difundidos en plataformas digitales, el caso continúa bajo revisión. El ISSSTE no ha emitido información adicional sobre posibles sanciones o acciones posteriores, pero reiteró que cualquier conducta que comprometa la integridad del personal o los pacientes es incompatible con sus principios de operación.
Mientras tanto, la discusión continúa en redes sociales, donde usuarios piden una sanción ejemplar y mayor supervisión del personal médico para evitar que episodios similares se repitan en unidades de salud públicas.