Elecciones presidenciales en Honduras: Quiénes son los candidatos favoritos a ganar este 2025

Las elecciones generales en Honduras se celebran este domingo 30 de noviembre, donde más de seis millones de ciudadanos están llamados a escoger al sucesor de la actual presidenta, Xiomara Castro.

La jornada se desarrolla en un clima de desconfianza generalizada, avivada por los temores de posibles episodios de violencia y las persistentes dudas sobre la distribución del material electoral, recordando los turbulentos comicios de 2017. Los candidatos principales ejercieron su voto y pidieron la participación masiva del electorado.

🟣Momento viral en Honduras🤭: El candidato presidencial Nasry “Tito” Asfura volvió a activar su popular “¡La racha está activadaaaaaaa al mil y nadie la detiene!”🔥🔥 mientras hacía fila para ejercer el sufragio en las elecciones generales 2025.#NasryAsfura… pic.twitter.com/zHqssk5h6h — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) November 30, 2025

Cuáles son los candidatos favoritos de las elecciones en Honduras

La carrera presidencial en Honduras se centra en tres figuras principales, que buscan obtener la mayoría de votos en unos comicios que no contemplan una segunda vuelta.



Rixi Moncada (Libre, izquierda): Candidata del partido gobernante (Libertad y Refundación), representa la continuidad de las políticas de la actual administración. Su consigna es democratizar la economía y refundar el Estado .

Presentador de televisión y político que por cuarta vez. como el candidato con "antecedente de limpieza" moral. Nasry Asfura (Partido Nacional, conservador): Empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa, busca proyectar una imagen cercana a la gente. Recibió el apoyo público del expresidente de EU, Donald Trump.

Un candidato alternativo, Nelson Ávila (PINU-SD), también compite, llamando a un cambio de rumbo ante la insatisfacción con los partidos tradicionales.

🚨#ÚLTIMAHORA🚨 | La consejera del CNE, @CossetteOficial, informó que a las p.m. de hoy, las elecciones generales 2025 ya han superado el total de votantes registrados en las Primarias 2025.



Mientras que en las primarias votaron 2,037,255 electores, en las elecciones generales… pic.twitter.com/QAZJkvAPZ5 — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) November 30, 2025

Autoridades llaman a votar sin temor en Honduras

Los principales aspirantes instaron a la población a participar en la jornada electoral. Rixi Moncada exhortó a los ciudadanos a acudir a las urnas "sin temor" y a no dejar que "nadie defina nuestro destino". Moncada reiteró su rechazo al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), lo que refleja la desconfianza en el proceso.

Por su parte, Salvador Nasralla pidió a los hondureños hacer valer su voz, escribiendo en su cuenta de X: “Porque participar es construir y decidir es avanzar”.

Hoy ejerzo mi voto con la certeza de que Honduras sí puede cambiar cuando cada uno asume su responsabilidad. No es solo un derecho, es un deber con nuestro país.



Depositando la papeleta pensé en nuestras familias, en nuestros jóvenes y en el país distinto que podemos construir… pic.twitter.com/OhNtKzaWH0 — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) November 30, 2025

Participación el elecciones supera el millón de votantes

A pocas horas del cierre de los centros de votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó una alta afluencia de votantes. Ana Paola Hall, presidenta del CNE, informó que más de 1 millón 19 mil ,608 electores ya habían emitido su voto.

Hall utilizó su cuenta de X para alentar a los ciudadanos a seguir saliendo a votar, señalando que la cifra refleja una "alta participación ciudadana" y que "Honduras nos necesita".

Al pueblo hondureño informo: A esta hora se reportan 1,019,608 electores registrados a esta hora. ¡La cifra refleja una alta participación ciudadana!

¡Sigan saliendo a votar! Honduras nos necesita. — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) November 30, 2025

Temas clave que enfrentará el nuevo gobierno en Honduras

Los candidatos deberán responder a las principales preocupaciones de la ciudadanía, que incluyen la impunidad, la corrupción y la economía.

Asfura, del Partido Nacional, busca legitimidad desde un partido ensombrecido por la condena por narcotráfico de su expresidente, Juan Orlando Hernández. Por otro lado, Moncada promete romper los cimientos de un modelo económico que ha empobrecido a la población, mientras que Nasralla apuesta por su imagen de limpieza.