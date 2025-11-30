Logo InklusionSitio accesible
¡Oficial! Trump se comunicó con Nicolás Maduro en medio de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

En conferencia de prensa este 30 de noviembre, se confirma el diálogo mediante una llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro. ¿De qué hablaron?

Donald Trump
La advertencia de Trump se da en un momento de creciente preocupación internacional por la seguridad en Venezuela.|Reuters
Escrito por: Jimena Romero
Este 30 de noviembre del 2025, el presidente Donald Trump confirmó, mediante una conferencia de prensa, que sostuvo una llamada con el dictador, Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense comentó que "no salió bien, ni mal".

Información en desarrollo.

