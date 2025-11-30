¡Oficial! Trump se comunicó con Nicolás Maduro en medio de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos
En conferencia de prensa este 30 de noviembre, se confirma el diálogo mediante una llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro. ¿De qué hablaron?
Este 30 de noviembre del 2025, el presidente Donald Trump confirmó, mediante una conferencia de prensa, que sostuvo una llamada con el dictador, Nicolás Maduro.
El mandatario estadounidense comentó que "no salió bien, ni mal".
Información en desarrollo.
🚨 JUST IN: President Trump had a CALL with NICOLAS MADURO 👀👀— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 30, 2025
"Yes...I wouldn't say it went well, or badly. It was - a phone call." pic.twitter.com/vGvfsJsSRK