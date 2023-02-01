Por qué EU y otros países no quieren enviar aviones F-16 a Ucrania

Recientemente, Joe Bide, presidente de Estados Unidos (EU), anunció que enviaría 30 tanques Abrams a Ucrania, mientras que Alemania se comprometió a mandar tanques Leopard; sin embargo ni EU ni ninguno de sus aliados ha aceptado enviar aviones F-16, y aquí te explicamos por qué.

Cuando se le pregunto directamente a Joe Biden si enviaría los aviones F-16 para apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia, el mandatario respondió contundentemente que no. Y hay una razón para no hacerlo.

¿Por qué EU no manda aviones F-16 a Ucrania?

La agencia de noticias BBC contactó a Michael Desch, director del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos, quien explicó los motivos y temores de Joe Biden para no apoyar a Ucrania con los aviones F-16.

De acuerdo con el experto, el principal motivo para no mandar este tipo de armamento es el temor a que el conflicto con Rusia escale, país que cuenta con un amplio arsenal de armas nucleares.

"Desde el inicio de la operación militar, ha habido una fuerte preocupación por la posible escalada del conflicto y las líneas rojas rusas, que podrían llevar a Moscú a tomar medidas drásticas", explicó.

|Reuters

Pero el temor de EU y los aliados no es infundado, ya que Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha advertido en varias ocasiones que la intervención de la OTAN podría desencadenar un conflicto nuclear.

Otro temor, según el experto, es que Ucrania podría operar los aviones fuera de sus fronteras y alcanzar objetivos en Rusia, lo que también podría desencadenar un mayor conflicto.

“El F-16 es un avión de combate que, aun sin apoyo de tanqueros, tiene suficiente rango como para atacar en zonas muy interiores de Rusia", destacó para BBC.

¿Qué son los aviones F-16?

Los aviones F-16 son consideradas las aeronaves de combate más confiables del mundo. Son utilizadas principalmente por Estados Unidos, Bélgica y Pakistán.

Estos aviones tienen la capacidad de cargar bombas y misiles guiados, pueden volar a dos mil 400 kilómetros por hora, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Su eficiente localización permite atacar objetivos con mayor precisión en cualquier condición climática, sin importar si es de día o de noche.