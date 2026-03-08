¡Alerta por amenazas en aeropuerto internacional! Evacúan a pasajeros en Kansas, EU, ¿qué pasó?

El mediodía de este domingo 8 de marzo se tornó caótico para cientos de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI), Estados Unidos.

Las autoridades locales ordenaron una evacuación inmediata de secciones de la terminal tras recibir el reporte de una posible amenaza, lo que activó un protocolo de seguridad masivo que involucra a agencias federales.

FBI investiga amenazas en aeropuerto de Kansas, EU

La noticia fue confirmada por el Departamento de Aviación de la ciudad apenas unos minutos después del reporte inicial, ocurrido cerca de las 11:50 a.m.

Un vocero del FBI informó que su personal ya está trabajando de la mano con la policía del aeropuerto y las autoridades locales para "determinar la credibilidad de la amenaza". Hasta el momento, se mantiene el hermetismo sobre la naturaleza exacta del peligro.

Evacúan a pasajeros a la pista de aterrizaje

La escena en las terminales ha sido de total desconcierto. Imágenes compartidas por los propios viajeros muestran a personas siendo escoltadas fuera de los aviones directamente hacia el asfalto (la pista de aterrizaje), mientras que otros fluyen en grupos grandes hacia las salidas del edificio principal.

Como medida de prevención, se han establecido perímetros de seguridad para mantener a los civiles lejos de las zonas de posible riesgo.

🚨 UPDATE: Evacuation and ground stop at Kansas City International Airport were reportedly triggered by a bomb threat, with police and bomb-sniffing dogs searching the concourse and terminals.



pic.twitter.com/WqwWHARe7G — Breaking911 (@Breaking911) March 8, 2026

Vuelos suspendidos y tráfico bloqueado en aeropuerto de Kansas

El incidente no solo afectó a quienes ya estaban dentro; el impacto se siente en todo el estado. Todos los vuelos, tanto de llegada como de salida, han sido suspendidos temporalmente (grounded).

Además, la policía ha bloqueado las salidas de la autopista que conducen hacia el aeropuerto, desviando todo el tráfico vehicular para permitir el libre paso de las unidades de emergencia y especialistas en explosivos.

Policía del aeropuerto investiga amenazas

Aunque la evacuación ha generado retrasos y molestias, el Departamento de Aviación subrayó que estas acciones son necesarias para garantizar la vida de los usuarios. "La policía del aeropuerto está trabajando para sustanciar cualquier amenaza potencial", indicaron en su comunicado más reciente.

Mientras los binomios caninos y los agentes revisan las instalaciones, las salas de espera permanecen vacías y bajo resguardo.

The Kansas City Aviation Department is aware of a situation at Kansas City International Airport (MCI). As a precaution, the department has evacuated sections of the Airport Terminal.



Airport Police are working with the FBI to substantiate any potential threat. Updates to follow — Kansas City International Airport (@Fly_KansasCity) March 8, 2026

¿Qué va a pasar con los vuelos en el aeropuerto de Kansas?

Por ahora, la situación sigue en desarrollo y no se ha dado una hora estimada para retomar las operaciones normales. Se recomienda a todas las personas con vuelos programados para hoy que no se acerquen a la zona del aeropuerto y consulten directamente con sus aerolíneas a través de sus aplicaciones o sitios web.

El FBI y la seguridad del aeropuerto darán una actualización en cuanto se descarte el peligro o se identifique el origen de la amenaza.