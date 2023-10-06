PRI expulsa a Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y otros por “traición al partido”

El Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo oficial la expulsión de algunos personajes del tricolor tras considerar que hubo violaciones a los estatutos e incluso una “traición”. Ante esto, es importante saber el porqué de esta decisión y quiénes son estos rebeldes, entre los cuales se encuentra Osorio Chong.

Cabe recordar que fue desde el pasado 3 de julio del presente año cuando algunos senadores convocaron a un mensaje en la capital para dar a conocer su salida del PRI, bajo el argumento de que el partido "se encuentra secuestrado por una dirigencia que no da resultados y que impone únicamente a sus incondicionales", por lo que acusaron directamente a Alejandro "Alito" Moreno, líder nacional del tricolor.

Asimismo, anunciaron la creación de "Congruencia por México", un movimiento que realizará recorridos por el país y su objetivo es impulsar una sociedad "más justa, equitativa y libre de corrupción".

Llevamos a cabo la LXVI Sesión Extraordinaria de nuestro Consejo Político Nacional, en la que aprobamos diversos puntos que fortalecerán al partido y a nuestra militancia, rumbo al proceso del 2024. ¡En el PRI vamos con todo, unidos y fuertes! 💪🏼🇲🇽 pic.twitter.com/u8r4D3Kdkk — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 6, 2023

¿Quiénes fueron expulsados del PRI por órdenes de Alejandro Moreno?

Fueron 15 los expulsados del tricolor, entre ellos se encontraron Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín; Marco Mena, así como el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad.

¿Por qué expulsaron a Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y otros del PRI?

Según Alejandro Moreno refirió que los personajes expulsados habían traicionado al tricolor y dijo que: “La lealtad es una decisión, la lealtad no se impone por la fuerza; ser leal es una elección que solo la gente con coraje, con valor y con carácter puede realizar”.

También agregó que “la deslealtad y la cobardía se pagan con el olvido porque “no hay peor castigo que el olvido de la militancia.

Por su parte, Mario Zamora, dijo que varios dirigentes y legisladores estatales, sobre todo del estado de Sinaloa, se han manifestado a favor de la virtual candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

Se piensa que la disputa entre Alito Moreno y Osorio Chong comenzó en 2022, después de los resultados que obtuvo el tricolor en la contienda electoral, pues perdieron las gubernaturas de Hidalgo y Oaxaca; a partir de ahí, el senador insistió en que la derrota se debió en gran medida al manejo que tiene el partido desde la dirigencia nacional