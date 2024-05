Esta es la razón por la que hay desabasto de gasolina en Tijuana; ¿cuándo acabará?

Hay desabasto de gasolina en Tijuana, en Baja California. Pero no es el único municipio que lo padece, ya que esta situación se ha extendido también a Tecate y Playas de Rosarito.

En las estaciones de servicio de esas zonas se registran largas filas de autos en espera de poder recargar combustible. Despachadores de gasolina aseguran que la premium está a punto de acabarse, mientras que la magna ya se agotó.

¿Por qué hay desabasto de gasolina en Tijuana?

El desabasto de gasolina en Tijuana se dio a partir del bloqueo que mantienen integrantes del Ejido Maclovio Rojas en plantas de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Rosarito. Esto provocó que las pipas no pueden entrar a abastecerse ni salir a repartir combustible.

De acuerdo con la Asociación de Propietarios de Estaciones Gasolineras de Tijuana (APEGT), al menos 35 por ciento de las gasolineras de la ciudad reportan desabasto de la gasolina magna y queda poca de la premium. Además de que ya hay 40 establecimientos donde definitivamente ya no hay.

¿Por qué es el bloqueo que provoca desabasto de gasolina en Tijuana?

Los colonos del Ejido Maclovio Rojas realizan bloqueos en plantas de Pemex para exigir la regularización de los predios que han ocupado desde hace 30 años.

En la conferencia matutina del martes 21 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el próximo viernes 25 viajará hacia Baja California.

Los manifestantes dijeron que aprovecharán la visita para plantear sus exigencias. Además, amagaron con extender su protesta y bloquear la carretera Tijuana-Tecate, el puerto de Ensenada y la Garita Internacional de Otay.

“La asamblea comunitaria del Poblado Maclovio Rojas Márquez ha definido la siguiente ruta de movilizaciones antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al Estado de Baja California.

*22 de Mayo*, cierre de los accesos y salidas del Puerto de Ensenada.

*23 de mayo*, plantón en la Garita de Otay.

*24 de mayo*, cierre indefinido de la carretera libre Tijuana-Tecate”, señalaron en su cuenta de Facebook.

¿Cuándo acabará el desabasto de gasolina en Tijuana?

Aunque Alfredo Álvarez, titular de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, negó que haya desabasto de gasolina en Tijuana, lo cierto es que hay establecimientos que ya no tienen combustible. Sobre todo porque las filas de autos comenzaron desde la noche del martes. El gobierno del estado pidió no hacer compras de pánico. Esta situación seguirá si se realizan compras de pánico y en tanto no lleguen a un acuerdo los colonos con autoridades.