Sin arnés ni cuerdas: Alex Honnold y el desafío de escalar el Taipei 101 transmitido EN VIVO

Este viernes, el mundo será testigo de uno de los eventos deportivos más tensos y peligrosos jamás transmitidos en vivo. Netflix ha apostado fuerte por la adrenalina pura al anunciar la transmisión en tiempo real del ascenso de Alex Honnold a la cima del Taipei 101.

No será una escalada convencional. Honnold, el escalador más famoso del planeta, lo hará en la modalidad "free solo" (solo integral): sin cuerdas, sin arnés, sin equipo de seguridad. Solo sus manos, sus pies y una concentración sobrehumana lo separarán de una caída de 508 metros.

"He escalado en el Ártico, la selva y el desierto. Pero nunca he escalado un rascacielos en solitario. Y creo que es justo decir que ha sido el sueño de toda mi vida", menciona Honnold.

.@AlexHonnold is one of the greatest climbers the world has ever seen. Tonight, he takes on a lifelong dream, free soloing one of the tallest buildings in the world: Taipei 101.



His three stage route will pose challenges & dangers unlike any he's ever faced 😨 #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/D7KtuWcp9Q — Netflix Sports (@netflixsports) January 23, 2026

¿Quién es Alex Honnold? El maestro del control mental

Alex Honnold (California, 1985) es el hombre que conquistó lo imposible. Su ascenso en 2017 a "El Capitán", una pared de granito vertical de 900 metros en el Parque Nacional Yosemite, fue el tema del documental ganador del Oscar, Free Solo. Este logro es considerado por muchos como uno de los mayores logros atléticos en la historia de la humanidad.

Honnold no es un adicto a la adrenalina imprudente. Es todo lo contrario. Es un hombre analítico, tranquilo, casi estoico. Su superpoder no es la fuerza física (aunque la tiene de sobra), sino su capacidad para controlar el miedo.

A través de años de entrenamiento y visualización, Honnold ha logrado apagar la respuesta de pánico natural que cualquier ser humano sentiría al estar colgado de la yema de los dedos al borde de un abismo. Para él, el riesgo se gestiona con una preparación obsesiva; memoriza cada movimiento, cada agarre y cada centímetro de la ruta antes de intentarla sin ningún tipo de seguridad.

¿Por qué es casi imposible escalar el Taipei 101 en free solo?

Escalar un rascacielos no es igual que escalar una montaña . Cambiar la roca natural por la arquitectura moderna presenta desafíos únicos que hacen de este evento algo extraordinariamente peligroso:

1. La naturaleza del "Free Solo"

El margen cero Primero, hay que entender la modalidad. En el "free solo", si te resbalas, mueres. No hay segunda oportunidad. La presión psicológica de saber que un calambre muscular, una ráfaga de viento o un pequeño error de cálculo resultarán fatales es algo que muy pocos seres humanos pueden soportar durante una hora o más de esfuerzo físico máximo.

2. La superficie hostil: Vidrio y metal

A diferencia del granito de Yosemite, que ofrece fricción y agarres naturales, el Taipei 101 es una fortaleza de cristal y acero. Estas superficies pueden ser resbaladizas, especialmente con la humedad asiática. Honnold tendrá que encontrar la manera de "pinzar" los marcos de las ventanas y usar la arquitectura de pagoda del edificio para impulsarse hacia arriba, confiando en la fricción de sus pies de gato sobre superficies que no están diseñadas para ser escaladas.

3. El factor ambiental: El viento a 500 metros

El Taipei 101, que fue el edificio más alto del mundo hasta 2010, tiene 101 pisos y mide 508 metros hasta la punta. A esa altitud, el viento es un enemigo formidable e impredecible. El edificio está diseñado para oscilar ligeramente con el viento y los terremotos; para un escalador que se encuentra pegado a la fachada como una hormiga, cualquier ráfaga repentina podría desestabilizarlo.

4. Resistencia pura sin descanso

En una pared de roca, a menudo hay pequeños sitios donde un escalador puede pararse un momento, sacudir los brazos y recuperar el aliento. En la fachada lisa y vertical de un rascacielos, los descansos son prácticamente inexistentes. Será una prueba de resistencia física continua y brutal.

¿A qué hora escala Alex Honnold el Taipei 101?

Alex Honnold tendrá miles de ojos puestos encima para ver si su preparación meticulosa y su mente de acero pueden vencer, una vez más, a la gravedad en uno de los escenarios más emblemáticos de Asia. El evento se podrá seguir completamente en vivo a las 19:00 horas, tiempo centro de México.