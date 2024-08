La sorprendente razón por la que ya no puedes comprar tortugas japonesas en México

¿Recuerdas cuando las tortugas japonesas eran una de las mascotas más populares? Estas pequeñas criaturas, con sus caparazones coloridos y sus movimientos lentos, conquistaron los corazones de millones de niños; sin embargo, detrás de su apariencia inofensiva se esconde una realidad preocupante debido a que representan una grave amenaza para nuestros ecosistemas.

¿Por qué las tortugas japonesas son una amenaza para el ecosistema?

Las tortugas japonesas son originarias de Estados Unidos, estos reptiles fueron introducidas a México como mascotas exóticas por su bajo costo y facilidad de cuidado, lo que, de inmediato, las convirtieron en una opción popular para los acuarios domésticos. Pero lo que muchos ignoraban era que estas especies no pertenecen a nuestro ecosistema y pueden causar un gran daño.

Al crecer, las tortugas japonesas superan rápidamente el tamaño de sus acuarios y son liberadas en ríos, lagos y estanques. Una vez en la naturaleza, compiten por alimento y espacio con las especies nativas, desplazando a muchas de ellas. Además, son portadoras de enfermedades que pueden afectar a otros animales acuáticos.

La hibridación: una amenaza genética para las tortugas en México

Uno de los problemas más graves es la hibridación, que se da cuando las tortugas japonesas se cruzan con especies nativas y se produce una alteración genética que puede llevar a la desaparición de las especies autóctonas. Esta pérdida de biodiversidad tiene consecuencias devastadoras para nuestros ecosistemas.

“Un macho y hembra de esa especie se junta con un macho o hembra de otra especie, copulan, se reproducen, pero generalmente tiene crías si es que tienen primero, no pueden tener crías y ya la especie local no se puede reproducir y cuando tienen crías, las crías no son viable genéticamente hablando”, reveló Gerardo Ceballos del Instituto de ecología, UNAM.

Ante esta situación, las autoridades mexicanas tomaron la decisión de prohibir la venta de tortugas japonesas. La Norma 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), que regula la protección de especies nativas, incluye a estos réptiles en la lista de especies exóticas invasoras, pero lamentablemente, su venta continúa.