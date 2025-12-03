Por está razón se recomienda no compartir tu ‘ubicación en tiempo real’ en redes sociales; estos son los 5 riesgos

La función de compartir tu 'ubicación en tiempo real' en redes sociales puede convertirse en un arma de doble filo, ya que podría representar un riesgo para la seguridad de las millones de personas que lo utilizan para mostrar un fragmento de su vida en estas plataformas, pero ¿a qué peligros puedes enfrentarte? Esto dicen los expertos.

¿Por qué se recomienda no compartir tu ubicación en tiempo real?

¡Atención! Aunque compartir tu 'ubicación en tiempo real' funciona como una herramienta útil, también puede representar algunos riesgos a la seguridad de los usuarios.

Revelar tu ubicación en redes sociales, como Facebook e Instagram, es compartir información crítica sobre tu vida, y estos datos pueden ser recopilados y utilizados por los ciberdelincuentes.

Al activar esta función, los usuarios podrían estar abriendo las puertas a posibles amenazas, ya que exponen sus movimientos, así como la rutina de su día a día, poniéndose en riesgo, sin siquiera darse cuenta.

Riesgos de compartir tu ubicación en tiempo real en redes sociales

La Policía Cibernética de la Ciudad de México compartió los riesgos principales por compartir tu 'ubicación en tiempo real' a través de redes sociales:



Ciberacoso.

Robo a casa habitación

Mal uso de datos personales.

Riesgo de sufrir ciberataques.

Suplantación de identidad.

Por otro lado, la CICESE también advierte que el compartir tu ubicación en tiempo real puede poner en riesgo a los usuarios de ser víctima de un hackeo, permitiéndoles el acceso NO autorizado a tus redes sociales.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta sobre compartir tu #Ubicación en #TiempoReal mediante un mapa Interactivo que ha sido incluido en algunas aplicaciones; aunque esta función parece útil también puede generar riesgos, por ello, te brindamos las siguientes… pic.twitter.com/qjP7MDDezS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 24, 2025

Consejos para cuidar tu privacidad en redes sociales

¡Mantente a salvo! Si quieres evitar ser víctima de ciberdelincuentes, expertos comparten algunas recomendaciones para evitar enfrentarte a este tipo de situación.



Desactiva el GPS de tu dispositivo o cámara digital.

Revisa los permisos de ubicación que solicitan las aplicaciones.

Limita compartir el acceso en aplicaciones como WhatsApp o Google Maps.

o No compartas tu ubicación con personas que no conozcas.

No aceptes solicitudes de desconocidos en redes sociales .

. Revisa con frecuencia la configuración de privacidad de tus redes sociales.

de tus redes sociales. No publiques fotografías mientras estás de vacaciones; no coloques la ubicación real.

Si eres víctima de ciberacoso, es importante que denuncias a la Policías Cibernética; puedes hacerlo contactando al siguiente número: 55 5242 5100 ext. 566 o al siguiente correo electrónico: prevencion.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx