¿Llegó el Grinch? Delincuentes roban regalos navideños de una tienda en el Centro Histórico de Puebla

Un robo se suscitó la madrugada de este miércoles en una tienda de la 2 Oriente ubicada en el Centro Histórico de Puebla. El negocio, sufrió un cristalazo, lo que permitió que los delincuentes entraran rápidamente al establecimiento. Tras el ataque, una parte de la mercancía quedó tirada tanto dentro como fuera del local, sobre la banqueta.

Los artículos robados incluyen figuras y adornos navideños, artículos de belleza y perfumes. Este establecimiento sufre su tercer atraco en lo que va del año.

#Seguridad | Por tercera ocasión le dieron un cristalazo al Sanborns de la 2 oriente en el Centro Histórico de #Puebla. Los hampones se habrían llevado diferentes productos.@SSC_Pue pic.twitter.com/7jUMfBkoT9 — Valeria De la luz (@valeria_delaluz) December 3, 2025

Despliegan operativo en Puebla

Tras el incidente, se generó una rápida movilización de la Policía Municipal en el Centro Histórico de Puebla. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio confirmó que los delincuentes lograron consumar el robo, aunque se desconoce el monto total de lo sustraído.

La zona permanece bajo resguardo policiaco mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. El despliegue de seguridad busca garantizar que no haya riesgos adicionales en el área.

🎙️ En rueda de prensa presidida por el Secretario General de Gobierno, @FrancoR01, el titular de la SSC, Félix Pallares, presentó los resultados más recientes en materia de seguridad, reafirmando el compromiso de #LaPolicíaDeLaCiudad con la tranquilidad de las familias poblanas. pic.twitter.com/7QYzjq5WYm — SSC Puebla (@SSC_Pue) December 3, 2025

Identifican a responsables de robo en Puebla

El titular de la SSC, Félix Pallares, informó en conferencia de prensa que las autoridades identificaron la camioneta que participó en el robo, así como el número de individuos que cometieron el ilícito.

Actualmente, la policía realiza tareas de inteligencia para dar con el paradero de los responsables. Las autoridades buscan capturar a la banda de delincuentes que atacó a este negocio y lograr recuperar la mercancía decembrina robada.

A este suceso se le suman muchos más, no solo en el Centro Histórico, sino en el estado. De acuerdo a reportes de medios locales, se viven múltiples robos en la ciudad central y muchos de estos son en lugares que podrían considerarse "seguros".

📊 La Secretaría de Seguridad Ciudadana presenta los resultados correspondientes a las últimas 24 horas, reafirmando el compromiso de #LaPolicíaDeLaCiudad por fortalecer la seguridad y la tranquilidad en nuestra capital. pic.twitter.com/iUU494RuLF — SSC Puebla (@SSC_Pue) December 3, 2025

A pesar de los supuestos esfuerzos de las autoridades estatales y de las cifras presentadas durante la conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la situación continúa siendo complicada, lo que provoca la preocupación y temor de la ciudadanía que no puede sentirse a salvo si este tipo de acontecimientos continúan sucediendo.

Según la SSC de Puebla, durante las últimas 24 horas detuvieron a 11 personas, atendieron 563 auxilios y aseguraron 9 gramos de droga.

