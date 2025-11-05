¿Cómo protegerte de la estafa del “falso repartidor”? Una nueva modalidad de robo a casas en CDMX
La estafa del “falso repartidor” es la modalidad más reciente de robo a casa habitación en la CDMX, pero ¿cómo puedo protegerme de los delincuentes?
¡No caigas en trampas! La Policía Cibernética, alertó sobre la estafa del "falso repartidor", una nueva modalidad de robo a casas en la CDMX, en la que los delincuentes fingen ser trabajadores de aplicaciones de entregas para entrar a las viviendas y robar objetos de valor.
Los delincuentes llegan con una "entrega normal", tocan el timbre para verificar si hay alguien en casa, si no hay respuesta, los ladrones y sus cómplices intentan ingresar al domicilio, pero ¿cómo protegerse del robo a casa habitación en CDMX?
¿Cómo protegerse del robo del "falso repartidor" en Edomex?
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió algunas recomendaciones para evitar que las y los ciudadanos no caigan en la estafa del "falso repartidor".
- Utiliza la mirilla o cámara antes de abrir la puerta.
- Solicita una identificación y un número de orden.
- Haz ruido o enciende las luces; tu presencia los ahuyentará.
- Refuerza puertas, rejas y ventanas; incluso si estás adentro.
- Usa los grupos vecinales para alertar sobre personas sospechosas en la zona.
- Si vas a salir por mucho tiempo, verifica que las puertas y ventanas estén bien reforzadas.
En caso de detectar un intento de engaño, lo mejor que puedes hacer es hacerte notar, prende las luces o haz ruido para que los ladrones sepan que hay alguien adentro. Recuerda que tu presencia protege tu hogar.
#Alerta l #FalsoRepartidor l La #SSC alerta a la población sobre una nueva modalidad que los delincuentes utilizan para llevar a cabo el delito de robo a casa habitación, conocida como "Falso repartidor", en la que se hacen pasar por repartidores de aplicaciones de entrega para… pic.twitter.com/BW6tsXFOra— SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 5, 2025
Estafas utilizadas para el robo a casas en la CDMX
¡Alerta, capitalinos! Además de la estafa del "falso repartidor" existen otro tipo de métodos que utilizan los delincuentes para robar en casad e la Ciudad de México, por lo que se recomienda a las y los ciudadanos estar atentos a las señales de alerta, pero ¿qué tipo de métodos existen?
- Fraude de "La Patrona": Llaman al domicilio haciéndose pasar por el dueño de la casa o un familiar cercano. Le hacen creer a las víctimas que hay una "emergencia", obligándolos a tomar dinero u objetos de valor y entregarlos a una tercer persona que irá por ellos.
- Falsos prestadores de servicios: Se aprovechan de los servicios básicos como agua, luz, gas o televisión, para tener un acceso a la casa o verificar su está vacía.
- Marcaje de casas: Bandas de ladrones recorren colonias, marcando "discretamente" en las casas consideradas como blancos fáciles.
¿Dónde denunciar el robo a casa habitación en CDMX?
En caso de robo a casa habitación, se recomienda comunicarse directamente al número de emergencias 9-1-1 o a través de la aplicación móvil "Mi Policía". El reporte también puede hacerse a través de las siguientes redes sociales: @SSC_CDMX, y @UCS_GCDMX.