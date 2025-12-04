Inseguridad en Sinaloa provoca desplazamiento forzado de familias

El desplazamiento forzado por la inseguridad en Sinaloa ha movilizado hacia Mazatlán a cientos de familias, mismas que se encuentran distribuidas entre distintas invasiones.

Una de estas es la invasión Palmarés, donde ciudadanos desplazados del sur de Sinaloa buscan apoyo y gestiones para lograr que el Ayuntamiento de Mazatlán, encabezado por Estrella Palacios Domínguez, les ayude a obtener dichas garantías.

Mujeres desplazadas piden ayuda a las autoridades

Los pobladores hablan al respecto. Irene, desplazada, externó su petición para que las autoridades correspondientes los volteen a ver y ayuden ante esta alarmante situación.

“Aquí estamos pidiendo el apoyo a las dependencias gubernamentales a quien corresponda. Que nos ayuden, que nos apoyen, que nos miren y que no nos dejen a un lado”, manifestó.

“La verdad, muy duro y muy cruel, porque de tener todo vienes a no tener nada, empezar de cero, y lo único que nosotros queremos, si alguna dependencia correspondiente nos puede ayudar, ya sea con el agua o la luz”, dijo Angélica, desplazada.

Piden a alcaldesa poner atención a peticiones humanitarias por desplazados

Al respecto, el diputado Sergio Torres Félix, quien pertenece a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, mencionó que la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez debe poner atención a estas peticiones humanitarias y no hacer caso omiso.

“Sobre todo, yo lo que le pediría es que como presidenta sea sensible a las peticiones que le hace esa gente, porque es gente necesitada, es gente humilde y que el gobierno vea los mecanismos de cómo solucionarles esa falta de vivienda”, expresó el diputado.

El legislador señaló que, lejos de recibir atención, muchas de las familias desplazadas son enredadas con trámites que no pueden cumplir y al final terminan sin nada.

“Ahí los traen con vueltas a los pobres. Algunos se mueren esperando a que el gobierno les dé algún pedacito de tierra. La verdad es muy penoso e indigno el trato que les da el gobierno a los desplazados”, añadió el legislador.

