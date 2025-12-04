Fiscalía de Tabasco busca al “Comandante Rayo”: regresa la polémica tras su fuga en 2023

Ya han pasado dos años de una de las fugas que más controversia ha generado en el estado de Tabasco. Sí, la de Euler Rubalcaba Colorado, conocido como "El Comandante Rayo", presunto operador clave de La Barredora.

Este 2025, la Fiscalía estatal anunció una recompensa para dar con su paradero, quien en marzo de 2023 salió caminando por la puerta principal del penal, para después irse a bordo de una patrulla oficial. Desde entonces, se le busca por delitos como secuestro agravado y narcomenudeo.

¿Quién es el Comandante Rayo?

La Fiscalía de Tabasco calificó a Rubalcaba como una pieza importante en el organigrama de La Barredora, organización que habría sido protegida, e incluso impulsada, por funcionarios de alto nivel.

El nombre del “Rayo” ha aparecido en investigaciones donde también figura Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado. Hoy, detenido por los delitos de extorsión, secuestro y asociación delictuosa.

#Tabasco ofrece recompensa para recapturar a Euler Rubalcaba, alias “Comandante Rayo”, quien escapó del penal en 2023 junto a otros reos, presuntamente con ayuda interna.



Mientras Hernán Bermúdez ya está detenido, aunque su proceso avanza con poca transparencia, según la… pic.twitter.com/cL9vGZrvFl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 4, 2025

El escape de “El Rayo” ocurrió en plena luz del día, donde cuatro reos, incluyendo al mencionado, salieron por la puerta principal del penal a bordo de una patrulla oficial que, de acuerdo con la declaración inicial, era conducida por un custodio.

Tanto el vehículo como el funcionario y los fugados desaparecieron sin dejar rastro. Versiones extraoficiales señalaron que la orden para facilitar la fuga habría venido del entonces secretario de Seguridad, Hernán “N”.

Mismo quien años atrás había sido señalado por presuntos vínculos con grupos criminales, aunque el entonces gobernador Adán Augusto López, hizo oídos sordos.

¿Qué ha pasado con Hernán “N”?

Aunque Bermúdez Requena ya está preso, su caso avanza entre hermetismo y dudas. La Fiscalía estatal mantiene silencio sobre los detalles del proceso y solo confirmó que antes de Navidad se realizará una audiencia para cerrar la etapa de investigación.

Tonatiuh Vázquez, fiscal general, confirmó que el caso apenas se acerca a la etapa intermedia, y posteriormente se definirá si va o no a juicio. Sin embargo, la oposición asegura que no hay garantías de que el proceso avance de forma transparente.

El PRI en Tabasco, a través de su delegado Pedro Gutiérrez, cuestionó abiertamente que se llegue a una sentencia real, sobre todo tras el reciente cambio en la Fiscalía General de la República, que también investigaba a “El Abuelo”, como presuntamente era conocido el exsecretario.

Recompensa en marcha: Tabasco busca al Rayo

Mientras el proceso contra Bermúdez avanza a cuentagotas, las autoridades tabasqueñas activaron la recompensa para capturar al Comandante Rayo por 250 mil pesos.

Por ahora, la pregunta que queda en el aire es simple, pero incómoda: ¿lograrán acabar con La Barredora o el caso se sumará a la lista de injusticias “que ya se están investigando”?