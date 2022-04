PRD acusa guerra sucia contra diputada de cara a reforma eléctrica

Luego de que Morena exhibió a la diputada del PRD, Edna Díaz, en pláticas con un supuesto cabildero de una compañía extranjera de energía, durante la discusión del dictamen de la reforma eléctrica en las comisiones de puntos constitucionales y de energía, El grupo parlamentario del PRD, acusó una “campaña infame” para desprestigiar a la legisladora que mantiene una postura firme en contra de la “Ley Bartlett”.

En un comunicado, los perredistas advierten que ninguna campaña misógina desde el legislativo ni mucho desde la presidencia de la República, podrán dividir la postura del bloque “Va Por México” para enterrar la reforma eléctrica el próximo domingo.

Respecto a Paolo Salermo, hombre identificado por el legislador de Morena, Leonel Godoy, como supuesto cabildero, el Grupo Parlamentario del PRD aclara que el participó en los foros de parlamento abierto y “jamás se presentó como cabildero y no está incluido en el padrón de quienes ejercen dicha actividad en la Cámara de Diputados. Es meramente un asesor técnico externo de nuestro grupo parlamentario, como los hay en todas las fracciones legislativas”.

No obstante, la diputada Edna Díaz, se deslindó del supuesto cabildero y acusó a legisladores de Morena de los ataques e injurias en su contra para desacreditarla con discursos suposiciones o discursos de odio.

“Afirmo categóricamente que no tengo vínculo de ninguna especie con dicho individuo. Yo no solicité o pedí se diera ingreso a nadie al pleno del recinto legislativo...El tono de las agresiones ha sido de tal calaña y bajeza que llegan a niveles preocupantes, por lo que hago absolutamente responsable al vicecoordinador de la bancada mayoritaria, diputado Leonel Godoy Rangel, por lo que pueda sucedernos a mí y a mi Familia, debido al odio intencional al mencionar deliberadamente mi nombre y la construcción de esas calumnias azuzadas por sus aliados que actúan como una verdadera pandilla de golpeadores”. parte de lo expresado en su comunicado.

La bancada del PRD lanzó la advertencia “los mensajes de mala fe y estridentes de Morena, no incidirán en el revés que tendrá la “Ley Bartlett”. El voto del PRD y la coalición Va por México responde al mandato de las ciudadanas y ciudadanos, no de un personaje; y en ese sentido daremos la batalla por las mujeres, por los más vulnerables, y por nuestro país megadiverso. No nos doblegarán”.