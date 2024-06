El PRD podría perder su registro tras las elecciones 2024; ¿qué necesita para salvarse?

Después de las elecciones 2024 donde se eligieron más de 20 mil cargos en toda la República Mexicana, incluida la Presidencia y ocho gubernaturas más la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), no hay duda de que fueron unos comicios desastrosos para la oposición representada por el PAN, PRI y PRD. Pero el panorama está más difícil para el Sol Azteca, pues incluso podría perder su registro oficial tras los pocos votos que obtuvo.

¿Por qué podría perder el registro nacional un partido político?

Algunas de las razones por las que un partido político podría perder su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) son:



No participaron en un proceso electoral ordinario

Obtener menos del 3% de los votos durante la elección ordinaria anterior para la presidencia, diputaciones o senadurías

Incumplir grave y sistemáticamente a las obligaciones que señala la normatividad electoral

La declaración de la disolución del partido

Fusión de un partido con otro

¿El PRD podría perder su registro después de las elecciones 2024?

La razón por la que el Sol Azteca podría perder su registro oficial como partido político es si no alcanza al menos el 3% de los votos en las elecciones 2024. La Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 94, inciso c, menciona que será causa de registro si no obtiene por lo menos el 3% de la votación válida.

Por otro lado, en el artículo 95, punto 5, se menciona que si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación, podrá optar por el registro como partido político “local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida”.

¿Cuántos votos obtuvo el PRD en las elecciones 2024?

El PRD solo alcanza un total de un millón 78 mil 701 votos para la elección de la presidencia, lo que representa apenas el 1.9270% del total, lo cual indicaría que sería menos del 3% que oficialmente se pide para no perder el registro. Asimismo, para las elecciones a la Cámara de Senadores, el Sol Azteca juntó el 2.33% y en cuanto a las diputaciones, solo un 2.50%.

Actualmente, el PRD no cuenta con ninguna gubernatura propia y tal parece, que se quedarán sin representación en el Congreso.