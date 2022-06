PRD rechaza propuesta del PRI de armar a los ciudadanos

El PRD aliado del PRI se deslindó de la propuesta de autorizar que los ciudadanos puedan tener armas de alto calibre para defenderse de los delincuentes como lo planteo Alejandro Moreno.

Los líderes del PRD en la Cámara de Diputados y el Senado pintaron su raya y adelantaron su rechazo a cualquier iniciativa para que los ciudadanos utilicen armas .

“Lo consulte ayer con el presidente Zambrano, no se platicó en el seno de Va Por México y bueno, así como en lo constitucional hemos estado de acuerdo en la moratoria, estamos de acuerdo en el cumplimiento en la sentencia de la Corte, en este caso no estamos de acuerdo con un planteamiento de esos…Yo no creo que dañe la alianza, es un planteamiento que él dijo claramente que era de el del PRI”, precisó Luis E. Chazaro, coordinador de diputados en San Lázaro.

Para el PRD no se debe ir mas allá de lo que ya dispone la Constitución que autoriza armas en casa para defensa propia, con autorización, calibre determinado y registro, pero ir más allá sería un grave riesgo.

“Desde mi punto de vista no es el camino la pistolizacion de la sociedad, muy por el contrario, lo que se tiene registrado es que las sociedades que han sido laxas en este sentido de que haya armas de fuego, y lo vemos con nuestros vecinos de Estados Unidos, lo que generan es que haya muchos más casos de muertes o lesiones graves por armas de fuego”, sentenció el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera.

Los líderes parlamentarios del PRD en el Congreso insistieron en su llamado al presidente para que cambie la estrategia.

“El presidente tiene que recapacitar, está inundado de sangre el país y no se quiere ver que la estrategia no funciona y que debe de cambiar la estrategia y cambiar de herramientas para combatir al crimen organizado”, sostuvo Luis Chazaro.