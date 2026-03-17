¡Arriba de los 30 pesos el kilo! Por esta razón sube el precio de la tortilla en México

La tortilla de maíz es uno de los alimentos básicos más importante en la dieta de los mexicanos; sin embargo, su precio se ha disparado en los últimos meses, superando los $30 pesos el kilo en distintas zonas del México, pero ¿por qué sube el costo?

Se estima que cada mexicano consume un promedio de 75 kilos de tortilla a lo largo del año, según la ANPEC. Mientras que 7 de cada 10 tortillas que se consumen en el país, son de origen artesanal.

¿A cuánto está el kilo de tortilla en México?

¡A preparar la cartera! El precio de la tortilla se ubica entre los $17.69 hasta los $32.71 pesos el kilo en distintas zonas de México para el mes de marzo 2026, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

El costo podría variar dependiendo de la zona en la que te encuentres, así como el establecimiento en el que se adquiera el producto.

¿Por qué está subiendo el precio de la tortilla en México?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el aumento del precio de la tortilla en México se debe al incremento de costos del maíz, gas electricidad, transporte y mano de obra.

En los últimos días, el aumento en el precio del diésel ha comenzado a impactar al transporte de carga en México, un problema que podría impactar gravemente en la economía de los mexicanos en las próximas semanas o meses.

Estados donde el kilo de tortilla supera los 30 pesos

¡Por los cielos! En algunas regiones de México el precio de la tortilla ha superado los $30 pesos el kilo, alertando a los millones de mexicanos que consumen este producto, pero ¿cuáles son los estados más caros durante marzo 2026?

Mexicali es el estado con el precio más alto de la tortilla, ubicándose en $32 pesos el kilo. Estas son las otras regiones que superan el precio normal:

