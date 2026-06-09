¿Adiós a tus chats? Esto pasaría con WhatsApp si no haces el registro de celular a la CURP

El registro del celular con la CURP ha generado muchas dudas entre los usuarios, sobre todo las consecuencias de no hacerlo, entre ellas, lo qué pasará con WhatsApp y otras aplicaciones al no cumplir con este requisito, pero ¿qué pasará con las aplicaciones?

¿Cuándo es la fecha límite para registrar tu línea de celular?

¡Se acaba el tiempo! La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reveló que la fecha límite para registrar la línea en México es hasta el próximo 30 de junio 2026 .

¿Puedo perder mi cuenta de WhatsApp si no registro mi celular a la CURP?

La respuesta es NO. Expertos en ciberseguridad explican que los usuarios que no registren su línea, no perderán WhatsApp debido a que la plataforma únicamente pide la línea telefónica al momento de crear la cuenta.

Por ello, los usuarios que cuenten con una línea activa podrán seguir enviar mensajes y hacer llamadas a través de WhatsApp; sin embargo, solo podrán hacerlo cuando estén conectados a internet.

#Entrevista | ¿Te vas a quedar sin celular el 30 de junio si no te registras? El experto en ciberseguridad Iván Díaz aclara las dudas en #HechosAM



📱❌¿WhatsApp seguirá funcionando? Sí, mediante WiFi, aunque te restrinjan las llamadas tradicionales.



¿Si tengo plan mensual ya… pic.twitter.com/tEzo4OLu4E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

Aplicaciones que podrían dejar de funcionar si no registro mi celular con la CURP

En una entrevista para Azteca Noticias, el experto en ciberseguridad, Iván Díaz, explicó que el no registrar tu línea celular a la CURP ante del 30 de junio podrían afectar lo siguientes servicios:



Realizar llamadas telefónicas.

Recibir llamadas.

Enviar mensajes SMS.

Recibir mensajes SMS.

Acceder a funciones que requieran la línea activa para la recepción de códigos de verificación o autenticación.

Además, algunas aplicaciones de banco podrían presentar problemas debido a que utilizan sistemas de autenticación mediante huella digital, reconocimiento facial o claves de acceso; sin embargo, esto podría seguir funcionando siempre y cuando haya una conexión a internet.

¿Cómo registrar tu línea?

La vinculación de la línea telefónica al padrón de celulares puede realizarse de manera presencial, acudiendo a cualquier módulo de atención de la compañía con la que cuentes.

Por otro lado, el registro también puede realizarse en línea. Algunos usuarios podrían recibir un mensaje SMS con un enlace para iniciar la vinculación; recuerda revisar el link antes de abrirlo para evitar ser víctima de fraude cibernético.

Después de revisar que el enlace sea verídicos, debes seguir estos sencillos pasos:



Ingresa tus datos personales.

Carga tu identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)

Prueba de vida; una selfie que permita validar que eres la persona que aparece en los documentos.

Solo tienes tres intentos para completar el registro desde el enlace que recibiste. En caso de ni lograrlo, podrás realizarlo escaneando un código QR que será habilitado por tu compañía telefónica.