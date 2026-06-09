Cayó el petróleo por conflicto en Medio Oriente; Así amaneció el precio del dólar hoy martes

¿Sabes cómo amaneció el tipo de cambio hoy? El precio del dólar estadounidense inició con una ligera baja este martes 9 de junio de 2026, debido a la situación compleja en el Medio Oriente y a las expectativas de los inversionistas por la reapertura completa del estrecho de Ormuz.

A la variación en la cotización del billete verde se suman los datos revelados por el Departamento del Tesoro, los cuales muestran un alza en el número de empleos, una cifra superior a la esperada para el mes de mayo de 2026, lo que aumenta las esperanzas en un alza a las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Precio del dólar hoy 9 de junio de 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca arranca la jornada en 16.10 pesos a la compra y 18.19 pesos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de operaciones de este martes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 9 de junio de 2026?

En Tijuana, el precio del dólar hoy se ubica en 17.39 pesos a la venta . Es importante considerar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y el punto de cambio.

Precio del dólar canadiense hoy 9 de junio de 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en 10.70 pesos a la compra y 1 3.54 pesos a la venta en ventanilla bancaria durante la apertura de este martes.

Si planeas cambiar divisas, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 9 de junio de 2026?

El Bitcoin abrió la jornada de este martes 9 de junio en 62 mil 542 dólares por unidad, con una baja de 0.83% respecto a su cierre previo.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda se ubica en aproximadamente 1 millón 088 mil 253 pesos por unidad.

Así amaneció el precio del Bitcoin. |Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 9 de junio de 2026?

El precio del petróleo tuvo un desplome este martes, con lo que eliminó las ganancias de sesiones anteriores, después de que Irán e Israel declararon que detuvieron sus ataques entre ellos a solicitud de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. No obstante, ambos países de Medio Oriente amenazaron con que podrían reiniciar sus hostilidades.

