Las personas que entrarán más rápido a la zona del Estadio Ciudad de México para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Tarjetón para vecinos del Azteca? A dos días de qué Mexico vuelva a ser historia como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se siguen implementando las medidas para facilitar la movilidad de aquellas personas que viven alrededor del ahora denominado Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

La alcaldía Coyoacàn comenzó con la entrega del Tarjetón Digital un documento gratuito que permitirá a miles de residentes, ingresar con mayor rapidez a la zona de residencia donde los operativos de seguridad y movilidad que se desplegarán en cada partido mundialista.

Imagen de carácter ilustrativo, hecha con IA: Estas serán las personas que entrarán más rápido a la zona del Estadio Ciudad de México durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|“Gemini IA”

¿Quienes tendrán acceso más rápido durante Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Las personas beneficiadas con esta medida son los habitantes de las colonias ubicadas dentro de la denominada “Primera Milla”, el perímetro de control establecido al alrededor del Estadio Ciudad de México, mediante un código QR vinculado a cada vehículo registrado.

Los vecinos podrán identificarse ante los filtros de acceso y continuar su trayecto hacia su domicilio, todo esto sin enfrentar las mismas restricciones que el resto de los automovilistas. El alcalde de Coyoacàn, Giovanni Gutierrez Aguilar, informo que el sistema es completamente digital y cuenta con mecanismos que impiden su falsificación o transferencia.

🚙 ¿Vives en las cercanías del Estadio Azteca?

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¿Qué es el Tarjetón Digital y cómo funciona?

El Tarjetón Digital es una acreditación electrónica asociada a un vehículo específico. El sistema registra información como modelo, color y placas permitiendo a las autoridades verificar rápidamente que el conductor reside dentro del perímetro autorizado. La alcaldía detalló que hasta el momento se ha registrado 13 mil 683 vehículos mediante el censo realizado casa por casa en la zona cercana al Estadio Azteca.

¿Qué colonias pueden transmitar el Tarjetón Digital?

Este aplica para residentes ubicados dentro del polígono conformado por:

Calzada de Tlalpan (Oriente)



Periférico sur (Sur)



Boulevard gran Sur (Poniente)



Avenida Santa Úrsula (Norte).



Entre las colonias contempladas se destacan:

El Caracol



La Zorra



Media Luna



Joyas del Pedregal



Bosques de Tetlameya



Cantil del Pedregal.

Además, algunas secciones del Pedregal de Santa Úrsula y Pueblo de Santa Úrsula Coapa forman parte del programa.

¿Dónde y cómo tramitar el Tarjetón Digital?

Las personas interesadas pueden acudir al módulo instalado en el Centro de las Artes Santa Úrsula, ubicado en la esquina de San Ricardo y avenida Santa Úrsula, con horario de atención de 9 de la mañana a 18:00 horas, de lunes a domingo.

Los requisitos incluyen: Identificación oficial vigente, tarjeta de circulación y datos completos del vehículo o motocicleta. Incluso aquellos que rentan vivienda dentro de la zona pueden acceder al beneficio presentando el contrato de arrendamiento o comprobante de domicilio.

Cabe decir que este Tarjetón Digital tendrá vigencia únicamente durante los 5 partidos programados en el Estadio Ciudad de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las autoridades aseguran que esta medida permite reducir afectaciones para los vecinos, además de mantener el orden en una de las zonas que recibirá a miles de aficionados de todo el mundo. La pregunta inevitable es este modelo podrías convertirse en un referente para futuros eventos masivos en la Ciudad de México.

