¿Subió el precio del dólar? Cierre de los mercados financieros en México y EU

En una jornada marcada por la expectativa de los datos de inflación de Estados Unidos (EU), los principales mercados registraron cambios importantes, entre ellos la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street.

La variación de estos compartimentos provocó que el peso mexicano lograra ganar terreno y apreciarse frente al dólar. A continuación, te compartimos el cierre de los principales índices accionarios.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 9 de junio 2026

El S&P/BMV IPC cerró la jornada del 9 de junio con un retroceso de 0.37%, al ubicarse en 65,409.48 puntos. Lo que suma su segundo día con pérdidas de la semana.

La caída de la Bolsa Mexicana de Valores representó una variación de 240.75 unidades respecto a la sesión previa, en una jornada que registró un volumen operado de 197 millones 644 mil 435 títulos.

En cuanto al peso mexicano, este se apreció al 0.11 por ciento, cerrando la jornada en 17.34 unidades por dólar. Este movimiento se debió a los datos de inflación, los cuales podrían hacer que el Banco de México mantenga la tasa de intereses.

Cierre de Wall Street este martes 9 de junio

Tras la caída del sector de tecnologías de la información, los principales índices de Wall Street registraron variaciones mixtas:



El Promedio Industrial Dow Jone s subió 0.17% hasta 50,872.11 puntos.

s subió 0.17% hasta 50,872.11 puntos. El S&P 500 perdió 0.26% a 7,386.65 puntos.

perdió 0.26% a 7,386.65 puntos. Nasdaq Composite tecnológico retrocedió 0.97% a 25,678.82 unidades.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy 9 de junio

En Banco Azteca, el dólar se cotiza hoy con un precio de compra de 16.00 pesos y una venta cercana a los 18.14 pesos en ventanilla.

Estos valores pueden variar ligeramente por sucursal, pero representan la referencia oficial del banco para la jornada.

Precio del petróleo: ¿en cuánto podría llegar?

El precio internacional del petróleo podría mantenerse elevado durante los próximos meses debido a que las reservas mundiales continúan disminuyendo, informó la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

La agencia estima que el crudo Brent, una de las principales referencias del mercado, alcance un promedio de 105 dólares por barril en junio y julio, por encima de los 91.60 dólares registrados este martes en el mercado de futuros.

